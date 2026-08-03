Es un secreto a voces que Noah Atubolu se había imaginado su día a día actual de una manera completamente distinta. Mientras sus compañeros se preparaban recientemente para la próxima temporada con el pintoresco telón de fondo de los Alpes, él se quedó completamente solo en el campo de entrenamiento de su todavía club, el SC Friburgo. Su objetivo de recalar en un gran equipo europeo, preferiblemente en Inglaterra, sigue estando lejísimos incluso meses después de haber comunicado su deseo de salir, a un año de que termine su contrato.

A día de hoy, el jugador de 24 años no ha encontrado un nuevo club que cumpla con sus exigencias. Y no se vislumbra una solución a corto plazo. El talentoso guardameta, al que se considera una esperanza de futuro para la DFB, ha calculado muy mal su jugada. «Quizá todos hemos subestimado un poco lo tarde que coge velocidad este mercado tan particular de los porteros», resumió recientemente el director deportivo del SC, Klemens Hartenbach, en declaraciones a kicker.

No solo la búsqueda de club de Atubolu se está complicando. También lo demuestran otros ejemplos destacados: el cierre de la cesión de Marc-Andre ter Stegen al Ajax de Ámsterdam se está alargando desde hace semanas, Stefan Ortega, que hasta entonces estaba sin equipo, completó un traspaso a primera vista inusual al Olympiacos de El Pireo y Alexander Nübel tampoco encontró acomodo en una de las grandes ligas y firmó, de forma algo sorprendente, por el Besiktas de Estambul.

La suposición, sin duda justificada, de que el mercado de porteros está sencillamente sobresaturado se queda corta. Hay varios factores que desempeñan un papel decisivo para que guardametas con un gran potencial tengan que conformarse con aspiraciones aparentemente más modestas a nivel de clubes o incluso puedan quedarse completamente por el camino.

Mercado de porteros atascado: el principal problema está en Inglaterra

El principal problema de la falta de movimiento está, ante todo, en Inglaterra. Más concretamente en la Premier League, como también apuntó recientemente Markus Krösche en kicker. «Se nota que todos los clubes primero tienen que vender. El mercado comprador en Inglaterra no arranca de verdad hasta ahora. Ellos son los que meten el dinero en el mercado; todos los demás países ya no meten realmente mucho dinero en el mercado. El Bayern ha invertido ahora, pero es el líder de nuestro sector y juega con otras condiciones. Todos los demás clubes esperan ventas porque necesitan ingresos. Nosotros ya hemos ingresado más de 80 millones de euros, y eso sin duda también ha sido útil para nuestros fichajes en el capítulo de incorporaciones», dijo el director deportivo del Eintracht de Fráncfort.

Krösche no se refería en absoluto solo al mercado de porteros, sino al mercado global. Al margen de los grandes clubes absolutos, todas las demás ligas dependen en cierto modo de la isla. Los numerosos clubes de nivel medio y bajo de España, Francia o Italia, más allá de gigantes como Barca, Real, Inter o PSG, ni siquiera están en condiciones de fichar a un portero o a un jugador de campo que pueda desencadenar un efecto dominó que altere el mercado.

Interesante: según la información de SPOX, un portero suplente de la Premier League cobra incluso más dinero que un número uno en las otras grandes ligas. Solo cuando despierta el mercado inglés empieza a fluir la mayor parte del dinero, como una especie de cascada, hacia las demás ligas y se reparte entre los distintos mercados. Hasta las ligas inferiores. Sin embargo, en Inglaterra tradicionalmente se reacciona muy tarde, algo que también se refleja en una ventana de fichajes hasta ahora más bien silenciosa. Por eso, el fenómeno conocido en el fútbol como sequía veraniega también puede aplicarse perfectamente al mercado de fichajes.

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Desequilibrio absurdo: el portero suplente del ManCity cambia de club por más de 40 millones de euros

Otra prueba del desequilibrio es el inminente traspaso de James Trafford. Según informaciones coincidentes de varios medios, más de 40 millones de euros saldrán de Leeds United hacia el Manchester City por el primer suplente de GIanluigi Donnarumma, que desde su regreso en el verano de 2025, pese a su condición de número dos, al menos defendió la portería de su club de formación en 17 ocasiones. Aun así, sus minutos no justifican la absurda suma de 31,2 millones de euros que los Skyblues habían pagado al Burnley FC por el entonces jugador de 22 años mediante una cláusula de rescisión, y aun así el ManCity saldrá de ese breve intermedio con una suculenta plusvalía por traspaso.

Como sustituto debería llegar Rulli, del Olympique de Marsella, que a sus 34 años volverá a sacarle brillo económico al final de su carrera. Sin embargo, el histórico club no puede permitirse con esa cantidad relativamente baja llegada desde Mánchester a un nuevo número uno de la categoría de Atubolu, que debería dejar en Friburgo unos 20 millones de euros, debido a la falta de poder financiero en Francia. En su lugar, buscará una o dos estanterías más abajo.

Lo que vale para Rulli también se aplica, en cierto sentido, a Nübel. También en el caso del internacional mundialista, cedido durante los tres últimos años al VfB Stuttgart, el aspecto financiero jugó un papel predominante en su llamativo y a la vez observado con recelo cambio desde las grandes ligas al Besiktas de Estambul. En su destino deseado, Inglaterra, no tenía mercado. Otros clubes fuera de la isla, por el contrario, ni de lejos podían asumir el paquete total entre traspaso y salario elevado.

Para compensar la diferencia en la nómina, según se dice, incluso habría insistido en un pago compensatorio del FCB. La fuente de dinero del gran club turco, que ha flaqueado en el pasado reciente, procede mientras tanto de un proyecto de construcción inmobiliaria que debería generar hasta 400 millones de euros de facturación. El movimiento a la metrópoli turca fue, según la información de SPOX, en última instancia una decisión de consenso entre una cuenta llena y un puesto de titular asegurado en un posible participante de competiciones europeas. De forma similar a lo ocurrido con Ortega.

Grifo del dinero cerrado: Arabia Saudí ya no es una alternativa a Inglaterra

Así las cosas, al que dispone de menos dinero solo le queda una opción: ¡tomar la iniciativa rápido! En Alemania, ese patrón se aprecia claramente desde hace años. Incluso el Bayern, muy por delante a nivel financiero, cerró pronto su actividad en el mercado con los fichajes de Nathaniel Brown e Ismael Saibari en el capítulo de llegadas y no cambiará nada al respecto, salvo que, contra todo pronóstico, acabe saliendo una de sus grandes estrellas.

El Mundial también provocó un nuevo retraso en la actividad del mercado de fichajes. El foco estaba puesto en América, porque tanto jugadores como agentes se fueron primero de vacaciones y ahora es cuando están regresando poco a poco al día a día del negocio. Además, el mercado saudí ha cambiado de forma notable. Los jeques acaudalados parecen haber cerrado el grifo del dinero, por lo que se ha caído un mercado alternativo al inglés. Así lo refuerzan los rumores actuales en torno al club de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr, según los cuales los fondos estatales de inversión del estado desértico (PIF), debido al elevado volumen de deuda, han impuesto una prohibición de fichar al club. Las obligaciones ascenderían a algo más de 187 millones de euros.

La experiencia dice que no volverá a haber verdadero movimiento en el mercado hasta mediados de agosto, cuando los jugadores puedan mostrarse y convencer en las ligas. De ese modo, a los clubes vendedores también les queda menos tiempo para encontrar un sustituto, lo que a su vez hace subir los precios. Un escenario recurrente en los últimos años que, una vez más, juega claramente a favor de los clubes ingleses que esperan.

Por eso tampoco sorprendió que el SC Friburgo se hubiera movido pronto para fichar a un sustituto de Atubolu en Mio Backhaus (12 millones de euros al SV Werder Bremen), aunque este todavía ni siquiera se ha marchado. De lo contrario, el club de la Brisgovia habría corrido el riesgo de quedarse sin reemplazo en caso de una salida poco antes del cierre del mercado el 1 de septiembre. Sobre todo porque, con los previsiblemente altos ingresos por una venta de Atubolu, también habrían aumentado con toda seguridad las exigencias económicas hacia el SCF.

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Tampoco un desconocido para el Bayern: el agente de Noah Atubolu ha calculado mal

Resulta aún más sorprendente la situación en la que Atubolu se ha metido, o en la que lo han metido. La sospecha de que él y, sobre todo, sus agentes han calculado completamente mal y han subestimado el mercado es evidente. Que el mercado de porteros es en general algo más complicado por la menor cantidad de puestos disponibles dentro de cada equipo debía estar claro para cualquiera. Pero un error de cálculo de tal magnitud respecto al problema expuesto es difícilmente explicable.

Además, la agencia de Atubolu no es en absoluto una desconocida. Desde enero de 2026, unos meses antes de que saliera a la luz su deseo de cambiar de aires, está representado por Epic Sports, en torno al agente estrella Ali Barat, que tampoco es un desconocido para el Bayern. El verano del año pasado, el iraní cerró la costosa cesión de Nicolas Jackson al Chelsea FC y después se felicitó principalmente a sí mismo por ello en un comunicado de prensa más que estrafalario con el titular «Ali Barat ha redefinido el juego». El escrito apareció apenas 13 minutos después del anuncio oficial del traspaso, incluyendo cifras que en el sector normalmente nunca se hacen públicas con tanto detalle.

Bajo el paraguas de Barat se encuentra ya una colección de jugadores con rango y nombre, lo que hace aún más sorprendente el error de apreciación en el caso de Atubolu. También el hecho de que a finales de 2025 incluso recibiera un premio del diario deportivo italiano Tuttosport como mejor agente del año. Por segunda vez después de 2023, lo que le situó al nivel de Jorge Mendes (Gestifute), también dos veces premiado y durante años agente de CR7.

Sin embargo, hasta ahora no ha podido cumplirle a su cliente el sueño de la isla, ya que es «gran aficionado» de la Premier League «desde pequeño». Según Hartenbach, Atubolu se encuentra ya en una fase de transición y está manteniendo «conversaciones personales con clubes». Pero el esperado efecto dominó sigue sin producirse y, en su posición neurálgica, tal vez ni siquiera llegue a producirse. A eso se suma que, pese a todo, tiene ciertas exigencias respecto a su nuevo club. Según los informes, Hull City y Coventry City se le quedaban al menos un peldaño cortos. Atubolu habría rechazado a ambos ascendidos.

En cualquier caso, la búsqueda de la mejor solución posible ya no puede prolongarse mucho más. De lo contrario, Atubolu se expone a un año perdido en la grada del Friburgo. Y sin ninguna oportunidad de presentarse ante el nuevo seleccionador alemán, Jürgen Klopp, para el vacante puesto de número uno de la portería germana. Hasta entonces, su estado sentimental con su destino soñado sigue siendo complicado, y precisamente por culpa de la propia Premier League.



