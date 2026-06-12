La FIFA designó al árbitro jordano Adham Makhadmeh para el debut de España ante Cabo Verde el lunes en Atlanta. Para el seleccionador Luis de la Fuente, este nombramiento trae malos recuerdos.

Según el diario español «Marca», Makhadmeh, nacido en Irbid (Jordania) el 13 de febrero de 1987, arbitrará por primera vez a la selección española, aunque De la Fuente ya lo conoce y no guarda buen recuerdo de él.

Makhdom dirigió el partido inaugural de España en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que terminó 0-0 ante Egipto. En ese encuentro, Dani Ceballos sufrió una dura entrada que le causó una lesión y le mantuvo inactivo hasta el 8 de enero de 2022.

Tras ese partido, De la Fuente criticó al equipo arbitral: «Tuvimos una reunión en la que nos explicaron claramente las acciones que merecen tarjeta roja. Hoy se han dado varias acciones así y, sorprendentemente, no se han aplicado las decisiones que nos comunicaron. Esto va contra la lógica del fútbol, porque no sabemos cómo actuar en estas situaciones».

El técnico añadió: «El árbitro y el VAR deben garantizar la justicia. Hablamos del tema hace días, pero hoy no tuvimos suerte».

La protesta española no se limitó a la acción sobre Ceballos, sino que también incluyó una entrada dura a Óscar Mingueza que tampoco fue sancionada.

Ahora, en su debut mundialista ante otro rival africano, De la Fuente y los ocho jugadores que participaron en aquel encuentro olímpico —entre ellos Unai Simón, Eric García, Pedri, Dani Olmo y Mikel Merino— se vuelven a topar el mismo árbitro de aquel partido, en un duelo donde saben que el desafío no será solo el rival.

Para Makhdam, que debutará en un Mundial, también será una prueba importante, pues España busca un buen inicio y evitar nuevas polémicas.