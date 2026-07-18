Xavi Hernández quiere ser seleccionador, según declaró a RNE. Está sin trabajo desde que dejó el Barcelona.

Tras colgar las botas, se hizo entrenador en el Al-Sadd de Catar, equipo en el que también jugó.

Después dirigió al FC Barcelona, club donde jugó casi toda su carrera. Estuvo tres años al frente y ganó una Liga.

En 2024 dejó el Barça y fue reemplazado por Hansi Flick. Desde entonces no dirige a ningún equipo, aunque ahora aspira a ser seleccionador nacional.

«Mi próximo paso podría ser un puesto como seleccionador. Se me daría bien y me gustaría mucho», comenzó diciendo Xavi en la emisora de radio.

«Tengo familia. En un club no podría pasar tanto tiempo con ellos, tengo hijos pequeños», explicó.

«Me gustaría participar como seleccionador en un Mundial, una Eurocopa, una Copa de África o una Copa de Asia», concluyó el 133 veces internacional con España.

Holanda, tras la salida de Ronald Koeman, e Italia aún buscan seleccionador.