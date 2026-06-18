¿Debería Jordi Cruijff dar el paso? «El favorito de la afición del Ajax está libre de contrato»

Dusan Tadic ha dejado el Al-Wahda como agente libre, según Sharjah Sports TV. El club quería que el serbio de 37 años se quedara, pero él decidió marcharse.

Llegó el verano pasado del F. C. Barcelona y firmó por dos temporadas.

En 26 partidos con el Al-Wahda, Tadic marcó un gol y dio doce asistencias. El equipo terminó quinto en la UEA Pro League la temporada pasada.

Por ahora se desconoce su próximo destino. Aunque el club deseaba retenerlo, el contrato se rescindió de mutuo acuerdo.

Con Serbia ha disputado 111 partidos y dejó huella en la VriendenLoterij Eredivisie, donde jugó 295 encuentros con el FC Groningen, el FC Twente y el Ajax.

En total marcó 119 goles y dio 140 asistencias, y conquistó tres Ligas y dos Copas de la KNVB.