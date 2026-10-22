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Emiliano Buendia admitió que le frustró no marcar más goles pese a transformar un penalti en la primera parte de la victoria del Aston Villa por 3-1 ante el Viking, disputada el miércoles en Villa Park. El mediapunta argentino inscribió su nombre en la historia del club mientras el equipo de las Midlands mantenía su inicio perfecto en la Champions League.

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El mediapunta argentino reclama más acierto de cara a portería

Buendia consideró que había dejado escapar varios goles en la victoria del miércoles ante el campeón noruego, pese a ampliar a 12 partidos la racha de victorias europeas de su equipo en casa. Después de que Ross Barkley inaugurara el marcador de cabeza en el minuto 23, el atacante dobló la ventaja de penalti en el 37, antes de que un gol en propia puerta de Henrik Heggheim sentenciara el partido. Sin embargo, el mediapunta acumuló siete remates en total y dispuso de cuatro ocasiones claras, según la definición de Opta.

La histórica racha goleadora sigue creciendo

Al transformar el penalti señalado tras una revisión del VAR que castigó un derribo de Zlatko Tripic sobre Alysson, Buendia se convirtió en el primer jugador del Villa en marcar en cuatro partidos consecutivos de una gran competición europea.

También es el primer argentino que logra esa hazaña con un club de la Premier League desde el delantero del Manchester City Sergio Aguero en la temporada 2018-19, aunque antes había desperdiciado dos buenas ocasiones de cabeza después de que un centro desviado del lateral derecho improvisado Joao Gomes golpeara el larguero.

Al valorar su actuación y el desafío planteado por un rival que empató 3-3 con el Bayern de Múnich la semana pasada, Buendia declaró a TNT Sports: «Debería haber marcado más; tuve ocasiones. Estoy contento por haber marcado de penalti, eso sí. Fue una victoria importante y tenemos que seguir adelante».

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Añadió: «Obviamente, este tipo de equipos vienen aquí con toda su energía e intentan mostrar su carácter. Los respetamos mucho; trabajamos y preparamos muy bien el partido. Luego lo demostramos sobre el terreno de juego».

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Los extremos adolescentes deslumbran en Villa Park

Buendia compartió protagonismo con los jóvenes extremos Alysson e Ibrahim Mbaye. El primero provocó el penalti de la primera parte y después forzó el gol en propia puerta de Heggheim en el minuto 62.

Con 20 años y 169 días, Alysson se convirtió en el brasileño más joven en registrar al menos tres remates, crear tres ocasiones y completar cuatro regates en un partido de la Champions League desde que el extremo del Shakhtar Donetsk Willian lo hiciera ante el Basilea en noviembre de 2008.

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Por su parte, al sacar el córner que Barkley remató de cabeza, Mbaye igualó el récord establecido en septiembre de 2010 por el centrocampista del Arsenal Jack Wilshere (18 años y 270 días) como el jugador más joven en dar asistencias en partidos consecutivos de la competición con un club inglés.

Buendia elogió la aportación de ambos atacantes tras el pitido final: «Él [Alysson] estuvo increíble; demostró su potencial y su habilidad en la banda. Mbaye también; su velocidad y sus cualidades ayudarán mucho al equipo. Es muy importante contar con ellos e intentar mejorar, porque son jóvenes talentos y pueden progresar mucho».

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Un gol tardío impide acabar en cabeza

Tras la goleada por 6-0 al Fenerbahce de la semana pasada, el equipo de Unai Emery se convirtió en el primer vigente campeón de la Europa League desde el Manchester United en la temporada 2017-18 en ganar sus tres primeros partidos de la Champions League. Además, al alcanzar las 20 victorias en la Copa de Europa en solo 30 partidos, se convirtió en el segundo club que más rápido ha llegado a esa cifra, por detrás del Real Madrid (29). Sin embargo, el gol de volea de Peter Christiansen en el minuto 84, concedido por el VAR después de que se señalara fuera de juego, dejó al Villa segundo, por detrás del PSG.