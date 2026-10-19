Michael Olise volvió a estar en plena forma en la victoria por 6-1 del Bayern de Múnich ante el RB Leipzig el sábado en la Bundesliga y respondió de la mejor manera posible a su «estúpido» error en el partido contra el Viking Stavanger en la Champions League, cuando cayó en una provocación, fue expulsado y el Bayern, en inferioridad numérica, acabó dejando escapar la victoria con un 3-3 en Noruega.

«Sí, cometió un error en Stavanger. Pero ¿visteis lo que pasó el sábado en el estadio? En la primera parte le entraron con dureza tres o cuatro veces y ni siquiera hizo un gesto de protesta. Diría que ha aprendido la lección», valoró Lothar Matthäus, el futbolista con más partidos disputados con la selección alemana, en un acto de su patrocinador Interwetten.

Después, Matthäus no solo salió en defensa de Olise, sino incluso de sus rivales, que solo encuentran en las faltas y las provocaciones una forma de frenarlo: «A Diego Maradona tampoco se le podía parar con medios limpios», dijo Matthäus, que durante su etapa como profesional fue uno de los pocos jugadores que lograron controlar bastante bien a Maradona sobre el césped en algunas ocasiones.

¿Cuánto cobra actualmente Michael Olise en el Bayern de Múnich?

Durante un tiempo, Matthäus y Maradona fueron considerados los mejores jugadores de la Serie A, y su rivalidad deportiva acabó convirtiéndose en amistad. Ahora Matthäus llega incluso a comparar a Olise, del Bayern, con uno de los mejores futbolistas de la historia.

Próximos partidos FCB Liga de Campeones 15:00 ARS Ver

También por eso, Matthäus aconseja al Bayern renovar el contrato de Olise, a ser posible «de inmediato», con unas condiciones mucho mejores. Con un sueldo que, según se dice, ronda los 13,5 millones de euros al año, Olise todavía se encuentra entre los jugadores del Bayern con salarios más bien medios.

Esto se debe, por supuesto, al elevadísimo coste de la plantilla del Bayern, pero también a que, cuando Olise llegó al club en 2024 procedente del Crystal Palace por 53 millones de euros, aún estaba en la categoría de promesa. Ahora se ha convertido en un jugador de talla mundial al que Matthäus incluso ve con opciones de ganar el Balón de Oro este mismo año.

Así debería financiar el Bayern la renovación de Michael Olise

Según Matthäus, Olise ha multiplicado su valor de mercado «por tres y medio o por cuatro» en los últimos años. De ahí su conclusión: «Si se ajustara su sueldo a su valor de mercado, ¡ahora tendría que cobrar 45, 46 o 47 millones!». Tras decirlo, admitió con una sonrisa: «Seguro que Uli Hoeneß dirá ahora que no entiendo de números. Y no, el Bayern no tiene que pagarle 45 millones, pero yo le renovaría el contrato de inmediato por dos o tres años y le subiría el sueldo unos cuantos millones».

Y, ya que estaba haciendo cuentas, Matthäus explicó también cómo podrían permitirse esa subida salarial los muniqueses, con el director deportivo Max Eberl al frente, pese a que este tiene precisamente la tarea de reducir los costes de la plantilla: «Manuel Neuer probablemente se marchará el año que viene. Entonces el Bayern se ahorrará 20 millones de euros en sueldo, podrá darle la mitad a Olise y aún se ahorrará diez millones de euros», dijo Matthäus.

¿En qué punto están las negociaciones entre Olise y el Bayern para renovar su contrato?

Una pronta renovación de Olise tendría otra ventaja. «Aunque luego no cumpla el contrato hasta el final, el Bayern al menos obtendrá un traspaso elevado. Porque cuanto más largo sea el contrato, más dinero podré recibir por el traspaso. Por eso hay que renovarlo, añadirle diez millones: no es un mal negocio para el Bayern y Olise estará contento», dijo Matthäus, que, por supuesto, sabe perfectamente que la cúpula del club muniqués ya ha llegado por sí sola a esa conclusión.

De hecho, el Bayern ya quería renovar el contrato de Olise antes del Mundial. Al parecer, últimamente ha vuelto a intensificar sus esfuerzos y estaría dispuesto a pagarle unos 25 millones de euros anuales más primas. Hasta ahora, sin embargo, el francés no ve motivos para iniciar conversaciones sobre su contrato. Su acuerdo actual se extiende hasta 2029, y el Real Madrid y el Paris Saint-Germain están interesados en él.