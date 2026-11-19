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Kiernan Dewsbury-Hall debería estar decepcionado por no haber entrado en la última convocatoria de Inglaterra, según ha declarado a GOAL el exjugador del Everton Richard Dunne. El centrocampista superó una etapa «extraña» en el Chelsea y ha demostrado que tiene nivel tanto para la Premier League como para el fútbol internacional. El jugador de 28 años ha destacado esta temporada en el Everton.

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De las Midlands Orientales a Merseyside

En el verano de 2025 se trasladó a Merseyside, en una operación por la que se habría pagado una cifra de 29 millones de libras (38 millones de dólares) . En aquel momento, pocos sabían qué esperar de él, ya que su progresión se había estancado en cierta medida después de irrumpir en el primer equipo del Leicester.

Sin embargo, marcó ocho goles en su primera temporada en el Everton y aportó una energía inagotable al centro del campo de David Moyes. Esas cualidades han seguido plenamente a la vista en 2026-27.

Lo que aporta Dewsbury-Hall al Everton

Dewsbury-Hall suele impulsar el juego del Everton gracias a su capacidad para avanzar con el balón, pero también resulta igual de eficaz a la hora de recuperar la posesión y encontrar a sus compañeros con pases oportunos y bien medidos.

Tras convertirse en una pieza clave para el Everton, muchos no tardaron en sugerir que merecía su primera convocatoria internacional . Thomas Tuchel estará perfectamente al tanto de lo que ha hecho el futbolista nacido en Nottingham.

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Sin embargo, no hubo sitio para él en la convocatoria de Inglaterra para los partidos de la Liga de Naciones de la UEFA contra Croacia y España, ya que Tuchel se decantó por otras opciones en el centro del campo, entre ellas su compañero de club James Garner.

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Tuchel no convocó al centrocampista del Everton

Preguntado por si Dewsbury-Hall merecía ser convocado y si debería sentirse frustrado por haber quedado fuera, el exdefensa del Everton Dunne, que habló en colaboración con IrishBetting.ie, declaró a GOAL: «Por su estado de forma, creo que sí. Ha sido uno de los mejores jugadores del Everton.

«Está claro que el Everton está rindiendo muy bien y se encuentra entre los seis o siete primeros de la Premier League. Él ha sido uno de los motores del equipo. Creo que puede estar decepcionado, pero también hay que ser realista respecto a la posición de otros jugadores y al punto en el que se encuentran.

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«Inglaterra tiene la suerte de contar quizá con 10 centrocampistas valorados en 100 millones de libras. Son absolutamente extraordinarios. El hecho de que Dewsbury-Hall esté entrando en esa categoría y se le mencione junto a las opciones que tiene Inglaterra en el centro del campo demuestra lo bien que ha jugado esta temporada».

Una etapa complicada en Stamford Bridge

Dewsbury-Hall ha avanzado mucho en relativamente poco tiempo. En su única temporada en Stamford Bridge tuvo un papel secundario, después de fichar por el Chelsea en 2024 por 30 millones de libras (39 millones de dólares) .

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Jugó con regularidad durante la campaña en la que el equipo conquistó la Conference League y participó en la victoria en el Mundial de Clubes de la FIFA, pero le costó tener minutos en la Premier League y sabía que, para convertirse en protagonista, necesitaría empezar de nuevo en otro lugar.

Preguntado por aquella etapa, marcada por la feroz competencia por un puesto en el oeste de Londres , que siempre hizo que aquel fichaje pareciera un tanto extraño, y por lo que podría depararle el futuro, Dunne, excentral internacional con la República de Irlanda, añadió: «Creo que para la mayoría de los jugadores ir al Chelsea es extraño y difícil. Nunca es la situación perfecta. Cuando llegas al Chelsea, siempre pasa algo más. Cada dos meses llega un jugador nuevo, así que es complicado.

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«Pero también es difícil pasar del Leicester a un gran club como el Chelsea. Creo que ir del Leicester al Everton, donde las expectativas no son tan altas como en el Chelsea, es más realista.

«Ha demostrado que está en esa fase de desarrollo y que sigue mejorando. La gente dice: “Bueno, tiene nivel para el Chelsea, tiene nivel para Inglaterra y lo ha demostrado en el Everton”. Por mi parte, si Inglaterra no lo quiere, ¡en Irlanda estaríamos más que encantados de contar con él!»

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Por qué Dewsbury-Hall podría representar a Irlanda

Dewsbury-Hall puede representar a Irlanda por sus raíces familiares, y la selección irlandesa bien podría estar pendiente de su situación. Si Inglaterra no lo convoca, es probable que se estudien otras opciones.

Pero esa es una cuestión para otro momento. Por ahora, toda su atención está puesta en los compromisos con su club y en el regreso del Everton a la competición, el 23 de noviembre, a domicilio ante el Brentford. El equipo de Moyes ocupa actualmente la sexta posición de la Premier League.