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Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, bromeó con que Warren Zaire-Emery debería comprar regalos a sus compañeros después de que el centrocampista disputara su partido número 200 con el club en la victoria del sábado por 2-0 ante el Lorient. El triunfo en el Parque de los Príncipes fue el noveno consecutivo del PSG en la Ligue 1 y dejó al líder con seis puntos de ventaja.

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El PSG supera a un combativo Lorient

El equipo de Enrique sumó otros tres puntos en la jornada 12 gracias a los goles de Senny Mayulu y Ousmane Dembele. Mayulu abrió el marcador en el minuto 32 y Dembele anotó el segundo con un disparo con efecto tras el descanso, después de una actuación dinámica de Mika Godts. El Lorient amenazó con remontar en los últimos minutos, pero Ibrahima Balde falló un penalti y Dembo Sylla estrelló un balón en el poste. Los locales resistieron.

Enrique elogia el notable hito del centrocampista

Pese a dominar durante buena parte del encuentro, el PSG tuvo que esforzarse ante la ordenada defensa visitante y el portero Yvon Mvogo, que realizó varias buenas paradas.

Tras el pitido final, Enrique habló con PSG TV y elogió tanto la resistencia del Lorient como el hito alcanzado por su joven centrocampista: «No creo que el Lorient haya venido aquí solo a defender. También ha intentado jugar a su manera y ponernos las cosas difíciles. Ha sido un partido mucho mejor de lo que esperaba. Es muy difícil jugar contra un equipo que defiende tan bien, pero creo que merecimos ganar. Para nosotros es muy importante seguir ganando».

«¿Warren? Debería comprarle regalos al equipo, ¿no? No, en serio, es un jugador increíble, un talento especial y una persona maravillosa, así que nos alegramos mucho por él. Haber jugado tantos partidos a su edad es extraordinario. ¡Estamos muy contentos por él!»

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Zaire-Emery, orgulloso de su trayectoria en París

Zaire-Emery tuvo una participación destacada en el partido de su efeméride: puso a prueba a Mvogo con disparos lejanos en ambas partes y generó una ocasión para Dembele mientras el PSG mantenía la presión.

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Al reflexionar sobre sus 200 partidos con el club de su infancia, el canterano declaró al canal oficial del club: «Doscientos partidos con el Paris Saint-Germain. Es fantástico. Estoy muy contento y muy orgulloso de haberlos jugado formando parte de este equipo. El París es el club que llevo más cerca del corazón».

«Crecí aquí, pasé por las categorías inferiores... Lo he vivido todo aquí, así que es un verdadero placer. Jugar en este equipo, en esta familia, es sencillamente increíble. Por eso intento aprovechar cada día al máximo, darlo todo y disfrutar plenamente de la vida».

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«El Lorient siempre es un rival difícil, tanto fuera como en casa. Se repliega en un bloque muy compacto y sabe salir bien de la presión. Hicimos nuestro juego, jugamos bien, presionamos bien y, con la victoria de hoy, eso es lo más importante».

El líder busca mantener la racha

La ventaja sobre el Paris FC deja al PSG con el control de la lucha por el título . Enrique querrá mantener esta imparable racha en la competición nacional a medida que se intensifique el calendario en las próximas semanas. Con Zaire-Emery en plena forma y amenazas ofensivas como Dembele y Mayulu marcando goles, el campeón parece bien situado para afianzarse en lo más alto.