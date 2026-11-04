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Muhammad Zaki
Traducido por

«Debemos ser más exigentes»: Unai Emery lanza una advertencia a las estrellas del Aston Villa tras el baño de realidad ante el Barcelona que puso fin a su inicio perfecto en la Champions League

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Unai Emery advirtió a sus jugadores del Aston Villa de que deben exigirse más después de que el Barcelona pusiera fin sin piedad a su inicio invicto en la Champions League. Un gol de Lamine Yamal, seguido de un doblete de Raphinha, condenó al equipo de la Premier League a una derrota por 3-0 en Cataluña.

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El Villa, castigado en Cataluña

El Aston Villa llegó a España con un expediente europeo impecable, pero un Barcelona letal no tardó en desarbolarlo. La joven sensación Yamal aprovechó un malentendido defensivo a los siete minutos y castigó las dudas de Joao Gomes después de que un pase de Zion Suzuki propiciara la intensa presión de Pedri.

A pesar de generar ocasiones, a los visitantes les faltó acierto en los últimos metros. Raphinha marcó dos goles tras el descanso y selló una contundente victoria por 3-0 que puso fin de forma abrupta a la racha de tres triunfos consecutivos del Villa en la competición.

Emery exige más acierto

Emery se negó a señalar a Gomes por el error inicial e insistió en que sacar el balón jugado desde atrás sigue siendo un pilar táctico irrenunciable para su equipo.

«Joao Gomes no empezó con mucha confianza con el balón, y no solo por el error que cometió, pero eso forma parte de nuestro estilo, así que no le culpo», dijo Emery. «Necesitamos experiencia, así que también fue una buena experiencia para él al máximo nivel, viendo cómo presionan.

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»Es muy intenso. Llevamos cuatro años trabajando juntos, ya hemos cometido esos errores antes y siempre los superaremos y mejoraremos, porque sabemos que jugar con este estilo da resultados. Tenemos que afrontar esos retos y mejorar».

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El entrenador vasco también subrayó la necesidad urgente de mejorar de cara a portería. «En la Premier League competimos contra equipos como el Barcelona, hay equipos de este nivel, pero esto es en otro país, así que es una muy buena prueba del nivel al que queremos llegar y en el que queremos competir», explicó. «Hoy no estuvimos al nivel que queríamos alcanzar, pero la prueba nos dejó muchas cosas que aprender, muchas experiencias para los jugadores y me da información que analizar para intentar competir a este nivel, esperemos que en los próximos meses.

»En general, estamos compitiendo de forma fantástica en la Champions League, con nueve puntos. Después de disputar el partido de hoy, todavía tenemos trabajo por hacer para llegar a este nivel. Aunque durante el encuentro a veces estuvimos a la altura y cerca de marcar, teníamos que exigirnos más a la hora de aprovechar las ocasiones. El 3-0 es un castigo mayor de lo que merecimos, pero aceptamos esta derrota y hemos sacado mucha información».

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Un duro aprendizaje para McGinn

Saltar al césped del Camp Nou cumplió un sueño de infancia del capitán John McGinn, que hasta entonces solo había visitado el estadio en una visita guiada. Sin embargo, enfrentarse a un gigante europeo implacable resultó ser una dura lección.

«El Barcelona tomó las decisiones adecuadas en los momentos adecuados y marcó goles muy buenos», declaró McGinn a TNT Sports. «El entrenador habló de ser eficaces en los momentos importantes del partido. Cuando vienes aquí, a veces los balones divididos no caen de tu lado. También dejan jugadores arriba, así que, si pierdes el balón, pueden salir al ataque.

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»Creo que podemos competir contra equipos de este nivel. Lo hemos demostrado, ya sea contra el Bayern de Múnich o contra el PSG. Esta noche ha sido un gran aprendizaje para nosotros y estoy seguro de que nos vendrá bien en el futuro».

Una dura prueba en Old Trafford

El Villa debe reponerse rápidamente para volver a la competición nacional frente al Manchester United. El equipo de Emery afronta una difícil visita a Old Trafford para medirse a un Manchester United animado por su espectacular remontada ante la Roma en la Champions League.

Bal-balan terbaik adalah bal-balan yang chaos. Dan ch-nya Chelsea adalah singkatan untuk chaos. Lebih sering duduk manis main Dungeons & Dragons dan mendengarkan Majelis Lidah Berduri ketimbang nonton pertandingan.