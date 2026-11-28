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Jordan Henderson ha criticado con dureza el nivel defensivo del Chelsea tras su decepcionante derrota por 3-2 ante el Nottingham Forest. El veterano centrocampista insistió en que el equipo fue responsable de su propia caída en el City Ground, donde le costó mantener la concentración frente a los locales.

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Los malos comienzos condenan al Chelsea en el City Ground

El Nottingham Forest castigó al Chelsea en los primeros cinco minutos de cada parte. Los visitantes tuvieron que remontar desventajas de 2-0 y 3-1 antes de encontrar su ritmo en ataque.

Emmanuel Emegha marcó dos goles y dio inicio a una reacción tardía mientras el Forest se replegaba para proteger su ventaja, pero al Chelsea se le acabó el tiempo para rescatar un punto .

Henderson lamenta los goles evitables y la reacción tardía

Tras el pitido final, Henderson no ocultó su frustración por la facilidad con la que el Forest superó la defensa del Chelsea al comienzo de cada parte.

«Los goles que encajamos fueron fruto de descuidos», declaró el excapitán del Liverpool a la web oficial del Chelsea. «Eso es lo que más nos decepciona. Creo que podríamos haber evitado los tres goles, así que estamos muy decepcionados».

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«Por alguna razón, tuvieron un par de ocasiones medianamente buenas y marcaron. En los primeros cinco minutos de la primera parte y en los primeros cinco minutos de la segunda. Desde luego, estamos decepcionados con los goles que hemos encajado».

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El veterano centrocampista también señaló que el Chelsea solo mostró verdadera urgencia cuando el Forest se replegó para defender su ventaja.

Añadió: «No arrancamos hasta que se pusieron 2-0 o 3-1, cuando empezaron a replegarse y nosotros comenzamos a llevar el balón hacia delante un poco más rápido».

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«Evidentemente, seguimos insistiendo y marcamos un par de goles. Apretamos en los últimos minutos para intentar empatar. Seguimos luchando hasta el final, lo cual fue positivo, pero en general todavía podemos jugar mejor y hacerlo mejor. Defensivamente, tenemos que mejorar rápido».

Toda la plantilla debe asumir la responsabilidad defensiva

En lugar de señalar únicamente a la zaga, Henderson presentó la derrota como un fallo colectivo y advirtió de que las faltas de concentración se han convertido en un problema recurrente en el equipo.

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«Tenemos que resolverlo como equipo. No se trata solo de la defensa, sino de que todo el equipo defienda unido para dejar de conceder ocasiones y goles», continuó. «En general, ¿creo que tuvieron muchas ocasiones? No demasiado. Pero en las ocasiones que les concedimos, encajamos goles, y parece que así están las cosas ahora mismo. Tenemos que estar atentos cada minuto del partido, con concentración y claridad».

«Todavía hay aspectos positivos, pero en general tenemos que hacerlo mejor. Cuando juegas en el Chelsea, tienes que venir aquí y ofrecer mejores actuaciones».

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Una prueba crucial en casa ante el colista Crystal Palace

El Chelsea tiene poco tiempo para lamentarse por el tropiezo. Tres derrotas consecutivas en la Premier League aumentan la presión sobre el equipo para que frene su caída.

Recibir el miércoles al Crystal Palace, colista de la clasificación, le ofrece una oportunidad inmediata para reaccionar. Sin embargo, la advertencia de Henderson subraya que será fundamental evitar las desconexiones al comienzo de los partidos frente a un equipo situado en el último puesto.