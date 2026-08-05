¿Debe temblar ahora el BVB? El megafichaje del Arsenal FC, a punto de cerrarse

Según informaciones coincidentes de, entre otros, Sky y The Athletic, el centrocampista de 28 años se marcha a los Gunners por 87,5 millones de euros. Guimaraes se convertiría así en el segundo fichaje más caro de la historia del club en el Arsenal. Por detrás de Declan Rice, que llegó en 2023 procedente del West Ham United por 117 millones de euros. En el futuro, ambos podrían formar una pareja en el centro del campo.

Para el Newcastle sería la tercera salida de renombre este verano. Sandro Tonali se marchó al Tottenham Hotspur por 108 millones de euros, Anthony Gordon al FC Barcelona por 80 millones de euros. Si se cierra el traspaso de Guimaraes, los ingresos ascenderían a 276 millones de euros, una cifra que ningún club supera en el mundo en este mercado de fichajes.

También por su descontento con esta hoja de ruta, el técnico de éxito Eddie Howe, que llevaba muchos años en el cargo, dimitió recientemente de forma sorprendente. Su sucesor será el alemán Matthias Jaissle. Actualmente sigue trabajando para Al-Ahly en Arabia Saudí, que, al igual que el Newcastle, pertenece al fondo soberano saudí PIF.

Felix Nmecha y Joao Palhinha, en la lista como sustitutos

En el capítulo de gastos, las Urracas, siempre muy generosas en los últimos años, se mostraron esta vez más comedidas en comparación durante este periodo de fichajes. El Newcastle invirtió 161 millones de euros en su mayoría en jugadores jóvenes y con proyección, como Bazoumana Toure (por 50 millones de euros desde el TSG Hoffenheim) o Aladji Bamba (por 35,5 millones desde el AS Monaco).

En caso de que Guimaraes deje el club, debería llegar un sustituto para el centro del campo. El principal nombre que se maneja en ese sentido es el de Felix Nmecha, del Borussia Dortmund. Según el diario francés L'Equipe, el jugador de 25 años es la opción deseada. Según ha trascendido, el BVB exige 120 millones de euros por Nmecha, que tiene contrato hasta 2030. Según ESPN , el Newcastle también está pendiente de Joao Palhinha. El Bayern quiere desprenderse a toda costa del jugador de 31 años tras su cesión al Tottenham y pide alrededor de 25 millones.

Guimaraes llegó al Newcastle en enero de 2022 procedente del Olympique de Lyon por 50 millones de euros. Debido a un porcentaje de futura venta pactado en aquel momento, alrededor de 7,5 millones de la cantidad de traspaso ahora acordada deberían ir a parar al Lyon. En 195 partidos oficiales con el Newcastle, Guimaraes firmó 31 goles y 32 asistencias, y en 2025 ganó la League Cup. Más recientemente participó con la selección brasileña en el Mundial de Norteamérica.