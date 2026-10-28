Los invitados a la gala del Balón de Oro 2026 eligieron al jugador que merece ser considerado el mejor futbolista saudí de la actualidad.

La revista francesa "France Football" celebró la gala de entrega de los premios del Balón de Oro 2026 en la capital británica, Londres, en las primeras horas de la mañana de ayer, martes.

El periodista saudí Sharji estuvo presente en la gala en representación de los canales "Thmanyah", encargados de retransmitir la Roshn Saudi League, donde se encargó de realizar algunas entrevistas con los invitados presentes en Londres.

El periodista saudí preguntó quién merece ser considerado el mejor jugador saudí, tras la participación de la selección en el Mundial 2026 y la conquista de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

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Los invitados coincidieron en elegir a Abdullah Al-Khaibari, centrocampista del Al-Nassr, para recibir este título, mientras que solo una persona optó por elegir a su compañero, el delantero Abdullah Al-Hamdan.

Uno de los invitados comentó en tono de broma: "Abdullah Al-Khaibari debería estar presente en la gala; de hecho, creo que es más grande que el premio del Balón de Oro".

Cabe recordar que Al-Khaibari es considerado uno de los elementos importantes del Al-Nassr y de la selección saudí, y participó en la coronación de Arabia Saudí en la última Copa del Golfo Arábigo tras 23 años de ausencia.