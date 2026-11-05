¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
ComoGetty Images
Traducido por

Debacle histórica en la Champions League: la «obra maestra» de crueldad del Como conmociona al Lens

Liga de Campeones
Lens vs Como
Lens
Como

El Como 1907 maravilló al mundo del fútbol con su noche de récord en la Champions League.

Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable
Final Gratuita
RTVE Logo

RTVE

✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League

✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional

✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play

Final GratuitaGratis
Cobertura Total
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Emite todos los partidos del torneo en directo a través de sus canales Liga de Campeones

✅ Incluye también toda la UEFA Europa League y la Conference League

✅ Estabilidad de señal en alta definición o 4K mediante su decodificador clásico

Precio mensual desdeVariable
Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable
Final Gratuita
RTVE Logo

RTVE

✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League

✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional

✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play

Final GratuitaGratis
Cobertura Total
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Emite todos los partidos del torneo en directo a través de sus canales Liga de Campeones

✅ Incluye también toda la UEFA Europa League y la Conference League

✅ Estabilidad de señal en alta definición o 4K mediante su decodificador clásico

Precio mensual desdeVariable
Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable

«A la altura de los grandes de Europa», tituló la Gazzetta dello Sport: «La primera victoria a domicilio es una sinfonía sublime, sin posibilidad alguna de ser interrumpida; al contrario, con una constancia cruel para los rivales».

El 9:1 (3:0) en el campo del RC Lens pasaría a «los anales del fútbol italiano» como una «obra maestra», añadía. El resultado era «fruto de la calidad» y el Como se encontraba «a la altura de los mejores clubes europeos».

En general, la prensa del país se deshizo en elogios. El Corriere dello Sport habló de «otra página increíble» dentro del singular «cuento de hadas» de los lombardos. Tuttosport se rindió ante un Como «sensacional»: «Historia de campeones: los larianos reescriben la historia de la competición».

La goleada también tuvo una gran repercusión internacional. El Sun inglés habló del «superequipo» del lago de Como, mientras que el Marca español vio una «noche legendaria». En Francia, sin embargo, a los elogios se sumaron duras críticas al RC Lens y a su entrenador, Yannick Cahuzac. «El Como arrasa al Lens como un huracán», tituló L'Équipe: «Los jugadores del Lens no estuvieron a la altura de las expectativas, mientras que su entrenador los dejó en la estacada. Esta derrota histórica dejará huella».

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google