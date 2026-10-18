Debacle del Udinese y pitos: cae 3-0 en casa ante el Lecce y ahora peligra el puesto de Runjaic

Serie A, 6.ª jornada





Udinese-Lecce 0-3

Goleadores: 11' Gaspar (L), 33' N'Dri (L), 86' Siebert (U)





Quinta derrota consecutiva del Udinese, el domingo a las 12:30: cae en casa por 3-0 ante el Lecce en el Bluenergy Stadiumm, en la séptima jornada de liga. Los jugadores del Udinese reciben duras protestas y silbidos al final del partido, y el técnico Runjaic corre ahora el riesgo de ser destituido. Deciden el encuentro los goles de Gaspar, N'Dri y Siebert. Y la semana que viene llega el Milan.





UDINESE - Okoye; Ebosse, Solet, Alaba (Palma, desde el 46'); Vojvoda, Zarraga (Piotrowski, desde el 46'), Karlstrom, Kamara (Arizala, desde el 46'); Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis.





LECCE - Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly (Kaba, desde el 41'), Ngom, Maleh; Ndri, Geubbels, Fatah.





Amonestados: Kamara (U)

LOS GOLES

86' - Siebert, recién ingresado, arranca al contraataque y marca con el exterior del pie derecho

33' - N'Dri marca con el pecho en un barullo tras un saque de esquina y descoloca a Okoye.

11' - Gallo saca desde la esquina y Gaspar remata de cabeza a la red.



