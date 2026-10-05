Dean Huijsen se ha visto envuelto en una gran polémica en internet. En una foto con su compañero en el Real Madrid Thiago Pitarch se ve al central usando el teléfono en el coche.

La foto de Huijsen se está difundiendo a gran velocidad en internet. Los aficionados de su club, el Real Madrid, no están nada contentos con la imagen y están reaccionando en masa a su acción.

«El Real Madrid ha malcriado demasiado a este chico. Seguro que piensa que los medios no van a exagerar esta imagen...», reacciona alguien.

«Mandar mensajes y conducir al mismo tiempo. Y encima subirlo a internet. Una estupidez...», publica otro. «Mi club está lleno de tontos y criminales. Da pena ver cómo nos hundimos así», escribe un aficionado del Real Madrid.

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«Querido Florentino (Pérez, red.), por favor, actúa. Más vale tarde que nunca. Estos tipos insoportables están destrozando la imagen del club más grande del planeta», se puede leer además.

Huijsen volvió a ser convocado por España en el último parón de selecciones, después de que el seleccionador Luis de La Fuente lo dejara fuera para el Mundial de 2026.

En el próximo partido del Real Madrid estará sancionado, ya que poco antes del parón internacional vio la tarjeta roja en el derbi madrileño contra el Atlético (derrota por 2-1).