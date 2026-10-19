Roberto De Zerbi, director técnico del Tottenham, impuso la prohibición de usar teléfonos móviles durante el desayuno, el almuerzo y la cena en el campamento de entrenamiento que el equipo realizó en Marbella, España, en un intento de reforzar la unión entre los jugadores y mejorar los resultados del conjunto, que marcha último en la clasificación de la Premier League.

El diario británico "The Guardian" señaló que el Tottenham, que gastó más de 380 millones de libras esterlinas en la incorporación de 10 nuevos jugadores durante el verano, afronta el duelo ante el Coventry, programado para este lunes, sin haber conseguido ninguna victoria en sus seis primeros partidos de liga, lo que incrementa la presión sobre el cuerpo técnico.

De Zerbi afirmó, en conferencia de prensa, que el campamento incluyó trabajo sobre el campo y la celebración de reuniones para analizar la situación del equipo y las responsabilidades exigidas a los jugadores, además de la prohibición de usar los teléfonos durante las comidas para dar más tiempo a la comunicación directa entre los integrantes del grupo.

El entrenador italiano añadió que mantuvieron dos o tres reuniones para hablar de fútbol y de la situación actual, y que algunas cenas se reservaron únicamente para los jugadores y otras para los miembros del cuerpo técnico, con el objetivo de mejorar el ambiente dentro del equipo.

De Zerbi explicó que ya había organizado campamentos similares dos veces durante su etapa en el Marsella, y los consideró un paso exitoso, señalando que la decisión se tomó en consulta con la dirección del Tottenham, entre ellos Vinai Venkatesham, Johan Lange y el propietario del club.

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Insistió en que el objetivo no es imponer restricciones estrictas a los jugadores, y aseguró que tienen libertad de movimiento durante su estancia en Marbella, y que la idea consiste en pasar más tiempo juntos lejos de las obligaciones diarias, sobre todo porque la llegada de nuevos jugadores y el regreso de otros desde el Mundial privaron al equipo de un periodo de preparación completo.

En el mismo contexto, el Tottenham recuperó los servicios de Dejan Kulusevski durante el campamento, y James Maddison también volvió a los entrenamientos, en medio de la expectativa sobre su posible participación ante el Coventry, su antiguo equipo. De Zerbi confirmó que Maddison ya está listo para jugar, aunque todavía no ha decidido si será titular.

En cambio, Xavi Simons sigue ausente por lesión, mientras que el entrenador indicó que sigue de cerca la fase de recuperación del jugador, y subrayó la importancia de dar a los futbolistas que regresan de una lesión el tiempo suficiente para recobrar su plena puesta a punto, con la posibilidad de aprovechar a algunos de ellos incluso en periodos cortos de participación.