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El Crystal Palace ha confirmado oficialmente el nombramiento de Thomas Frank como nuevo entrenador del primer equipo tras la salida de Pierre Sage. El exentrenador del Brentford y el Tottenham vuelve a los banquillos con la tarea inmediata de sacar al Crystal Palace del último puesto de la Premier League.

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Una apuesta a largo plazo en Selhurst Park

El Crystal Palace ha recurrido a un técnico conocido para resolver su crisis actual y ha anunciado que Frank ha firmado un contrato para dirigir al club hasta junio de 2029. El entrenador danés, de 53 años, llega al sur de Londres apenas unos meses después de que su difícil etapa en el Tottenham Hotspur, al otro lado de la capital, terminara antes de lo previsto.

Al hablar de su nuevo cargo, el exentrenador del Brondby expresó su entusiasmo por incorporarse al club de Selhurst Park. «Es un honor estar aquí y hacerme cargo de este fantástico club de fútbol. Tengo muchísimas ganas. El Crystal Palace es un club emblemático de Inglaterra y de la Premier League. Haré todo lo que esté en mi mano para ayudar y apoyar a los jugadores y a todas las personas del club, y tengo muchas ganas de conocerlos», afirmó, según recoge la web oficial del Crystal Palace.

Su llegada aporta estabilidad a un club al que le ha costado mantener la regularidad en el inicio de la temporada 2026-27 y que solo ha sumado siete puntos en sus diez primeros partidos de liga.

Una oportunidad para resarcirse tras sus dificultades en el Tottenham

Para Frank, este nombramiento supone una gran oportunidad de resarcirse en la máxima categoría del fútbol inglés. Su reputación sigue siendo alta gracias a los siete años en los que transformó al Brentford: llevó al club del Championship a consolidarse en la mitad superior de la tabla de la Premier League. Durante su etapa en el Gtech Community Stadium, condujo al equipo a la novena posición en 2023 y recibió una nominación al premio al mejor entrenador del año de la Premier League.

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Sin embargo, su posterior etapa en el Tottenham duró menos de ocho meses y terminó en febrero, después de que el club cayera al 16.º puesto. Su paso por el Tottenham estuvo marcado por polémicas extradeportivas y por su incapacidad para ganarse a una afición escéptica que cuestionaba su idoneidad para dirigir a uno de los clubes tradicionales del «Big Six».

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El presidente del Crystal Palace, Steve Parish, cree que las cualidades de Frank son exactamente lo que necesita el equipo para escalar posiciones. Parish afirmó que el danés tiene un «historial demostrado tanto en la formación de equipos ganadores como en la mejora de jugadores», lo que lo convierte en el candidato ideal para la plantilla actual. El club anunció oficialmente la noticia en las redes sociales y señaló que le complacía confirmar el nombramiento del experimentado entrenador.

Frank estará acompañado en el banquillo por caras conocidas: el entrenador de porteros Andy Quy, que ya trabajó con él durante sus exitosos años en el Brentford, formará parte de un cuerpo técnico en el que también continuará el actual entrenador asistente Paddy McCarthy para garantizar la continuidad durante la transición.

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Retos inmediatos y ambiciones europeas

Frank no tendrá periodo de adaptación, ya que se hace cargo de un equipo que ocupa el último puesto de la Premier League. El Crystal Palace está a dos puntos de la permanencia y afrontará un duelo crucial contra el Coventry City, 17.º clasificado, justo después del parón internacional.

El nombramiento pone fin a un periodo de intensas especulaciones sobre quién sucedería a Sage, durante el que se vinculó al Crystal Palace con varios nombres de peso. Según Sky Sports, candidatos como Frank Lampard, Sean Dyche y Vitor Pereira habrían sido considerados antes de que la directiva se decantara por su principal objetivo.

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Con un contrato que se extiende casi tres años, la directiva del Crystal Palace apuesta claramente por la capacidad de Frank para repetir su éxito en el Brentford, y no sus dificultades en el Tottenham. El próximo periodo festivo, que incluye difíciles visitas al Chelsea y al Aston Villa, será una prueba inmediata para comprobar si el técnico danés puede impulsar una rápida reacción en el sur de Londres y asegurar la permanencia del club en la máxima categoría un año más.