Como informa el periodista de fichajes Fabrizio Romano, el austríaco y el club de la Serie A Udinese Calcio han alcanzado un acuerdo verbal para colaborar. Sin embargo, aún quedan por resolver algunos últimos detalles.

El defensa jugó hasta hace poco en el Real Madrid. Sin embargo, debido a numerosas lesiones en los últimos años, el campeón récord de España decidió no ampliar más allá del verano el contrato del defensa, que expiraba.

Desde entonces, el jugador de 34 años está sin club, por lo que llegaría gratis a cualquier equipo interesado. Recientemente se dijo que el Union Berlín, de la Bundesliga, mostraba un interés leve; además, el austríaco también fue relacionado con el club mexicano Club América, así como con un regreso a su club de formación, el Austria Viena. También hubo especulaciones en torno al HSV.

Su padre, que al mismo tiempo actúa como representante, dejó claro en una conversación con la Kronen Zeitung que una decisión sobre su futuro es inminente: "Ha habido numerosas consultas. En Estados Unidos, en Europa, en todas partes. Esto sigue, eso lo sé. Va a continuar con todo esto. Cómo seguirá, lo anunciará pronto. Está estupendamente".

¿En qué clubes jugó David Alaba a lo largo de su carrera?

Entre 2008 y 2021, Alaba estuvo bajo contrato con el Bayern de Múnich, salvo una cesión de un año en el TSG Hoffenheim, con el que disputó 431 partidos oficiales entre todas las competiciones (33 goles, 55 asistencias) y ganó, entre otros títulos, dos veces la Champions League.

Después se marchó al Madrid de los blancos, donde fue teniendo cada vez menos protagonismo en el tramo final debido a sus problemas de lesiones de larga duración. Aun así, también levantó dos veces la Orejona con los blancos.

Alaba disputó su último partido oficial de club el pasado mes de mayo, en la victoria por 4-2 del Real Madrid ante el Athletic Club. Además, también jugó con Austria en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.