Tras coronarse campeón de la Premier League la temporada pasada y alcanzar la final de la Champions League ante el Paris Saint-Germain, el Arsenal no tenía ninguna intención de conformarse con estos logros.

El club decidió aprovechar el último mercado de fichajes estival para reforzar su plantilla en varias posiciones, con las salidas de Gabriel Martinelli al Al-Hilal, Leandro Trossard al Beşiktaş y Gabriel Jesus al Barcelona, además de Fábio Vieira y Reiss Nelson, mientras que Ethan Nwaneri fue cedido al Dortmund.

Asimismo, la grave lesión de William Saliba empujó al club a reforzar su línea defensiva. Y a pesar de una temporada europea ya destacada y de su título de la Premier League, el Arsenal mostró una gran ambición en el mercado de fichajes, especialmente con su intento de cerrar el fichaje de Vinícius Júnior, que dominó el mercado durante varias semanas antes de que el brasileño se quedara en el Real Madrid y renovara su contrato.

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En general, el Arsenal cerró algunos buenos fichajes este verano, aunque su gasto fuera inferior al de muchos de sus rivales directos como el Chelsea, el Tottenham, el Manchester City y el Liverpool.

El club londinense gastó 87 millones de euros en Bruno Guimarães, 60 millones de euros en Ezri Konsa y 40 millones de euros en Christos Tzolis, mientras que Illan Meslier llegó como agente libre procedente del Leeds.

Estos movimientos se enmarcan en una estrategia más amplia, ya que el diario "Daily Mail" reveló que el Arsenal elaboró una lista de 21 jugadores como objetivos durante el último mercado de fichajes, entre ellos nombres de relumbrón.

Además de Vinícius Júnior, el Arsenal también fijó a Julián Álvarez, João Pedro, Micky van de Ven, Cristian Romero, Bradley Barcola y Yan Diomande, jugadores cuyo valor superaba los 100 millones de euros o se acercaba a esa cifra.

La lista de fichajes del Arsenal durante el mercado de verano fue la siguiente:

1. Morgan Rogers (Aston Villa)

2. Bradley Barcola (Paris Saint-Germain)

3. Kenan Yıldız (Juventus)

4. Yan Diomande (Leipzig)

5. Nico Paz (Como)

6. Eli Junior Kroupi (Bournemouth)

7. Elliot Anderson (Nottingham Forest)

8. João Pedro (Chelsea)

9. Vinícius Júnior (Real Madrid)

10. Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

11. Malick Fofana (Lyon)

12. Sandro Tonali (Newcastle United)

13. Alex Scott (Bournemouth)

14. Amadou Onana (Aston Villa)

15. Jérémy Monga (Leicester City)

16. Louis Page (Leicester City)

17. Iván Fresneda (Sporting de Lisboa)

18. Cristian Romero (Tottenham)

19. Micky van de Ven (Tottenham)

20. Jacobo Ramón (Como)

21. Tarik Muharemović (Sassuolo)

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