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El centrocampista del Santos Arthur Melo ha hablado de la extraordinaria profesionalidad de Cristiano Ronaldo y ha revelado el intenso afán competitivo que une al portugués con Lionel Messi y Neymar. Tras compartir vestuario con las tres estrellas a lo largo de su carrera, el brasileño describió a su excompañero en la Juventus como un «robot» incansable.

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El centrocampista recuerda su etapa junto a las grandes estrellas

Arthur ha detallado la disciplina diaria sin igual de Ronaldo y ha explicado qué le une a Messi y Neymar. Tras despuntar en el Gremio, disputó 60 partidos junto a Messi en el Barcelona entre 2018 y 2020 antes de fichar por la Juventus en un intercambio por Miralem Pjanic. Después de una temporada con Ronaldo, fichado por 100 millones de euros, se unió a su compañero de selección Neymar en el Santos en 2026 .

Una mentalidad ganadora que comparten los tres

Arthur, uno de los pocos futbolistas que ha jugado junto a los tres, comparó sus distintas personalidades durante una aparición en Bola da Vez, de ESPN y destacó la obsesión por ganar que comparten.

Al explicar qué distingue a las tres estrellas, el centrocampista afirmó: «Hay una característica que tienen los tres. Uno es más tranquilo, otro más bromista, pero los tres comparten el mismo rasgo: son ganadores por naturaleza, no aceptan hacer las cosas a medias o mal».

«Si van a hacer algo, lo hacen para ganar, dan lo mejor de sí mismos. Tienen ese afán competitivo. Y la competitividad de los tres es impresionante: podría ser en un juego de pares o nones; si uno pierde, se vuelve loco y dice: “Vamos a repetirlo”. Eso me llamó la atención».

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«Para ganar tanto, tienen que tener algo diferente. Por supuesto, poseen otras cualidades, pero esa competitividad basta para arruinar una amistad».

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Sus hábitos en el comedor reflejan sus exigentes estándares

Arthur, que compartió la temporada 2020-21 con Ronaldo antes de que el delantero regresara al Manchester United, comparó en el programa el comportamiento de los tres en el vestuario y recordó: «Messi es más tranquilo en el vestuario, un tipo más reservado. No va a aparecer con un altavoz haciendo bromas. Neymar, en cambio, es lo contrario: cuando llega, todo el mundo sabe que está ahí. Bromea con uno, bromea con otro».

Arthur describió en tono de broma a Ronaldo como el más «pesado» de los tres y recordó una escena en el comedor que reflejaba sus estrictos estándares: «Cristiano también es así, bromea con todo el mundo, le gustan los brasileños. Yo solía sentarme a su lado en la cafetería, todavía era un chaval, y mi plato tenía ensalada de frutas, pasta, carne y patatas. Él lo miraba y decía: “Tío, eso no está bien”. Luego miraba su plato y veía su arroz integral, su pollo, las cantidades perfectas de todo. Pero no lo decía para molestarme, sino porque quería ayudarme. Así que compartir esa experiencia con él fue muy bueno, porque daba ejemplo y tenía una profesionalidad como no he visto nunca. Le llaman robot porque de verdad es un robot».

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El reencuentro pone en primer plano lo aprendido en Europa

Tras incorporarse al Santos por invitación de Neymar, una vez completadas las negociaciones y los reconocimientos médicos, Arthur aspira ahora a trasladar al campo en Brasil esos estándares europeos. Reunido de nuevo con su compatriota a nivel de clubes, el centrocampista aporta una serenidad vital en la recta final de la temporada nacional. Mantener esa mentalidad exigente junto a Neymar será crucial mientras el Santos se prepara para escalar posiciones en 2027.