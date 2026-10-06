La selección de Gibraltar sigue imponiéndose como una de las grandes sorpresas del actual parón internacional, tras alcanzar los 6 partidos consecutivos sin perder, convirtiéndose en la segunda mejor selección europea en cuanto a resultados en la actualidad, solo por detrás de España.

Y mientras España espera su partido ante Croacia, esta tarde de martes, para prolongar una larga racha de encuentros sin derrota, Gibraltar aún está muy lejos de esas cifras, pero puede presumir de poseer la racha europea más larga en la actualidad después de "La Roja", según el diario "Marca".

Esta llamativa racha llegó después de un periodo muy complicado que vivió la selección de Gibraltar, tras sufrir 12 derrotas consecutivas y encadenar 15 partidos seguidos sin lograr ninguna victoria.

Esa racha negativa terminó el pasado mes de junio, cuando Gibraltar arrolló a la selección de las Islas Vírgenes Británicas por 4-0 en un partido amistoso, antes de repetir su gran triunfo sobre las Islas Caimán por 4-1.

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Durante el parón de septiembre, Gibraltar empató sin goles ante Santo Tomé y Príncipe en un amistoso, antes de empatar con el mismo resultado frente a Andorra, y luego 1-1 ante Malta, dentro de la competición de la Liga de Naciones de la UEFA del cuarto nivel "D".

La selección cerró su serie de partidos de la mejor manera posible, tras vencer a Liechtenstein por 2-0 en su último encuentro amistoso.

Wiseman, la clave

El entrenador Scott Wiseman está detrás del llamativo cambio en los resultados de Gibraltar.

Wiseman nació en Kingston upon Hull y representó a la selección de Inglaterra sub-20 en 3 partidos, antes de decidir representar a Gibraltar, con la que disputó 38 encuentros internacionales antes de retirarse.

Wiseman asumió la dirección de las selecciones masculina y femenina durante un tiempo, antes de ser nombrado el pasado mes de junio seleccionador del primer equipo masculino.

El entrenador declaró durante su presentación: "Es un gran honor ser nombrado seleccionador del primer equipo masculino de Gibraltar. Representar a Gibraltar, primero como jugador y después como entrenador, ha sido el mayor honor de mi carrera".

Y añadió: "Estoy ilusionado con la oportunidad que tengo por delante, y me comprometo plenamente a ayudar a nuestros jugadores a seguir desarrollándose, competir y hacer que Gibraltar se sienta orgulloso en el escenario internacional".

Un jugador del Arsenal acapara los focos

La selección de Gibraltar se apoya en su mayoría en jugadores que militan en la liga local, pero James Scanlon representa una de las excepciones más destacadas.

Scanlon, nacido en Leicester en 2006, se formó en la academia del Manchester United, antes de que el Arsenal lo incorporara a sus filas el pasado verano para jugar con el filial.

Scanlon representó a Gibraltar desde las categorías inferiores, y en marzo de 2024 se convirtió en el jugador más joven en participar con el primer equipo en la historia de su país, cuando entonces tenía algo más de 17 años, bajo la dirección del anterior entrenador Julio Ribas.

Scanlon comenzó su carrera en la posición de extremo, y hasta ahora ha logrado marcar 6 goles internacionales, el último de ellos en el empate ante Malta.

Wiseman afirmó: "Estamos ganando confianza y aplicando nuestro estilo de juego", subrayando que su ambicioso objetivo es terminar el año sin sufrir ninguna derrota.

A Gibraltar aún le quedan dos partidos en la Liga de Naciones de la UEFA ante Andorra y Malta, que se disputarán durante el parón internacional del próximo mes de noviembre.

¿Se convertirá Gibraltar en la sorpresa de la Eurocopa?

La racha de Gibraltar despertó el interés de los aficionados, después de que la cuenta "The European Football Express" escribiera en la plataforma "X": "¡Que Gibraltar esté en una racha de 6 partidos sin derrota no es algo que imaginara que escribiría algún día! Y la pregunta ahora es: ¿serán el caballo negro en la próxima Eurocopa?".

La cuenta oficial de la federación respondió a la publicación diciendo: "Creo que estás señalando la respuesta".

A la luz de los últimos resultados, Gibraltar se ha convertido en una de las selecciones europeas más interesantes, en un momento en el que, por su estado actual, solo le supera la selección de España.