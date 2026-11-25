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El inglés Anthony Gordon, estrella del Barcelona, le ha arrebatado el trono en la Champions League al portugués Cristiano Ronaldo y al francés Karim Benzema, exestrellas del Real Madrid, tras su doblete ante el Sabah azerbaiyano.

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El Barcelona visitó este miércoles al Sabah en el Estadio Olímpico de Bakú, en Azerbaiyán, en la quinta jornada de la fase liga de la Champions League.

Gordon abrió el marcador para el Barcelona en el minuto 31, después de que su compañero, el alemán Karim Adeyemi, enviara un centro que rebotó en la mano del portero antes de llegarle a él, que la mandó al fondo de la red.

De la misma manera, la estrella inglesa firmó el segundo gol en el minuto 51: el delantero brasileño Gabriel Jesus disparó con potencia a portería, el guardameta del Sabah rechazó el balón y este le llegó delante de la portería para que lo empujara a la red.

Así, Gordon alcanzó las 15 participaciones directas en gol en su trayectoria en la Champions League, con el Newcastle United y el Barcelona, de las cuales 13 son goles y 2 asistencias.

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De esas 15, Gordon ha contribuido a 11 goles en partidos que su equipo disputaba fuera de casa, con 10 tantos y una única asistencia.

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Lo curioso es que 6 de los 10 goles que el delantero inglés ha marcado lejos de casa en la Champions League han llegado precisamente en Azerbaiyán.

Gordon marcó 4 goles con el Newcastle United ante el Qarabag el pasado mes de febrero, antes de su doblete con el Barcelona ante el Sabah este miércoles.

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De este modo, Anthony Gordon se ha convertido en el primer jugador de la historia en marcar 6 goles a domicilio en un mismo país en un mismo año natural en la Champions League, según la cuenta de estadísticas "MisterChip".

El delantero inglés supera así al astro portugués Cristiano Ronaldo, que marcó 5 goles con el Real Madrid en Turquía en 2013, y también al delantero francés Karim Benzema, que firmó la misma cifra con el conjunto blanco en Inglaterra en 2022, además del brasileño Luiz Adriano, que anotó 5 goles con el Shakhtar en Bielorrusia en 2014.

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Además, Gordon se ha convertido en el tercer jugador que marca 6 goles en dos visitas consecutivas a un mismo país en la competición europea, tras el extremo alemán Serge Gnabry con el Bayern de Múnich, en dos visitas a Inglaterra en 2019 y 2020, y el delantero polaco Robert Lewandowski, en dos visitas a Serbia en 2019 y 2024.

Según la cuenta de estadísticas "StatMuse", Gordon es el tercer máximo goleador de las dos últimas ediciones de la Champions League, con 13 goles, por detrás del francés Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, con 21, y del inglés Harry Kane, delantero del Bayern de Múnich, con 18.

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De acuerdo con la red de estadísticas "Opta", Gordon es el jugador inglés con más goles marcados a domicilio en un mismo país en la historia de la Champions League, gracias a sus seis tantos en Azerbaiyán.