De tres intentos fallidos al gran sueño: Pochettino ante el campo de minas del Manchester United

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La destitución de Michael Carrick del banquillo del Manchester United no fue una sorpresa completa dentro de los pasillos del club, aunque a los aficionados les pareciera una decisión rápida y severa, sobre todo porque el hombre que devolvió al equipo a la Liga de Campeones hace pocos meses había comenzado su nueva temporada en medio de una tormenta de resultados negativos. Pero lo que no era visible para todos es que la directiva ya se estaba moviendo para preparar la etapa posterior a Carrick, y que Mauricio Pochettino se había convertido en el nombre más cercano a asumir la tarea, en unas negociaciones que no eran meros contactos pasajeros, sino que llegaron al punto de discutir la cláusula de rescisión de su contrato con la selección estadounidense.

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Mientras Carrick dirigía los entrenamientos e intentaba salvar lo que aún se podía salvar, los altos cargos del Manchester United celebraban reuniones decisivas en Mónaco, con la presencia de Sir Jim Ratcliffe, para tomar la decisión final sobre su futuro. Y la historia no se detuvo en la destitución de un entrenador que fracasó en repetir sus primeros éxitos, sino que se extendió a la forma en que se gestionó el asunto, los mensajes que recibió Carrick antes de su marcha, y las preguntas que surgen sobre el momento de la llegada de Pochettino y el grado de preparación del equipo para enfrentarse al Liverpool en una de sus citas más difíciles de esta temporada.

Michael Carrick no necesitaba leer los informes de prensa para darse cuenta de que su futuro en Old Trafford estaba amenazado. Antes del anuncio de su destitución, el técnico inglés recibió señales claras de la dirección del club sobre la existencia de movimientos para discutir su futuro, aunque no es seguro que se le informara de manera explícita de que la decisión final se encaminaba a poner fin a su misión.

Según la información recogida por la corporación británica de radiodifusión "BBC", Omar Berrada, consejero delegado del Manchester United, contactó el lunes con el agente de Carrick y le comunicó que viajaría a Mónaco junto a Jason Wilcox, el director deportivo, para celebrar una reunión con Sir Jim Ratcliffe, uno de los copropietarios del club, con el fin de discutir el futuro del director técnico.

Al día siguiente, Wilcox mantuvo una conversación similar con el propio Carrick, en la que se confirmó, durante ambos contactos, que la dirección presentaría una recomendación sobre su futuro, sin revelar con claridad la naturaleza de dicha recomendación ni si el entrenador y sus agentes habían comprendido que la salida se había convertido en el escenario más probable.

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Hubo cierto pesar dentro del club por la manera pública en que se desarrollaron los preparativos que condujeron a la salida de Carrick, pero los responsables del United consideraron que ocultar por completo este tipo de movimientos resulta sumamente difícil en una institución del tamaño del club inglés, sobre todo con el aumento de las especulaciones mediáticas sobre la identidad del próximo entrenador.

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A pesar de ello, la información apunta a que la dirección cree que trató con Carrick con la mayor transparencia posible y le puso al corriente de la existencia de discusiones internas sobre su futuro antes de tomar la decisión final.

Tres partidos que sellaron su destino

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No fueron únicamente los últimos resultados la causa de la destitución de Carrick, pero representaron la prueba decisiva que la dirección puso ante él antes de tomar la decisión. Tras las abultadas derrotas ante el Como y el Bournemouth, los responsables del Manchester United dieron a los tres partidos siguientes una importancia excepcional, por considerarlos una última oportunidad para que el técnico inglés demostrara su capacidad de corregir el rumbo y devolver al equipo al buen camino.

Durante ese periodo, el United se enfrentó al Chelsea, la Roma y el Aston Villa, pero el balance no fue convincente: el equipo logró una victoria, un empate y encajó una derrota, resultados que no fueron suficientes para cambiar el convencimiento de la dirección sobre el futuro del cuerpo técnico.

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El problema, desde el punto de vista de los responsables, no se limitaba al número de puntos cosechados por el equipo, sino que se extendía al rendimiento general y a la ausencia de una evolución clara en la forma de jugar, sobre todo a nivel de la organización defensiva y la estructura del equipo sobre el terreno de juego.

El hecho de que la portería del United encajara ocho goles durante esos partidos fue un indicio adicional de que el sufrimiento continuaba, en un momento en que la dirección esperaba la aparición de una personalidad técnica más definida y capaz de corregir los errores recurrentes.

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El vibrante empate ante el Aston Villa por 4-4 fue el capítulo final de la etapa de Carrick, después de que el partido presenciara un nuevo desplome defensivo: el equipo se vio por debajo con dos goles en los primeros cuatro minutos, y luego se encontró perdiendo por 4-2 al comienzo de la segunda parte, antes de arrancar el empate en los últimos minutos.

A pesar del espíritu combativo que mostraron los jugadores, la remontada tardía no fue suficiente para salvar al entrenador, después de que la dirección considerara que el problema era más profundo que el mero resultado de un partido, y que el equipo no había logrado el progreso requerido bajo su mando.

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¿Por qué la dirección confió en un principio en Carrick?

La paradoja es que el Manchester United veía a Carrick como uno de los principales elementos de estabilidad técnica sobre los que se podía construir, después de que lograra generar un impacto positivo rápido durante su primera etapa.

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En enero de 2026, el exmediocampista asumió la responsabilidad de forma interina tras la destitución de Ruben Amorim, en medio de circunstancias turbulentas dentro del club, pero logró devolver la calma al vestuario, mejorar la relación entre los jugadores y el cuerpo técnico, y dar al equipo una mayor dosis de confianza.

Su influencia no se limitó al aspecto psicológico, sino que también se dejó ver en la forma de jugar, ya que la dirección consideró que su estilo otorgaba a los delanteros una mayor libertad de movimiento y ayudaba al equipo a recuperar su capacidad ofensiva, algo que se reflejó en los resultados.

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Bajo su mando, el United consiguió 12 victorias en 17 partidos durante aquella temporada, con un porcentaje de triunfos de cerca del 70,1 %, y además logró terminar la Premier League en tercera posición, asegurándose el regreso a la Liga de Campeones de Europa.

Los mensajes positivos de Carrick hacia los jugadores y los medios de comunicación fueron uno de los factores que reforzaron su posición ante los responsables del club, pues mostró una gran calma al gestionar las crisis y una evidente preocupación por proteger a sus jugadores de las críticas, en un enfoque que la dirección consideró diferente del ambiente que imperó durante las últimas etapas del periodo de Amorim.

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A pesar de que el United estudió varias opciones para el banquillo durante el verano, el convencimiento se asentó finalmente en darle a Carrick una oportunidad plena, después de que la dirección lo considerara digno de asumir la responsabilidad de forma permanente.

En efecto, el entrenador, de 45 años, firmó un contrato por dos años, con cláusulas contractuales que protegen al club en caso de que la relación se rompa antes de su vencimiento, y el objetivo del acuerdo a largo plazo era aportar cierta dosis de estabilidad técnica tras años de cambios sucesivos a nivel del cuerpo técnico.

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Pero lo que parecía un comienzo prometedor se convirtió rápidamente en una experiencia decepcionante, después de que Carrick fuera incapaz de trasladar sus primeros éxitos a la nueva temporada, y el equipo empezara a sufrir un claro retroceso en resultados y rendimiento.

Pochettino: un movimiento secreto y una cláusula de rescisión de 7 millones de libras

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En el momento en que el futuro de Carrick se discutía dentro de las oficinas del Manchester United, la dirección ya se movía en dirección a Mauricio Pochettino, cuyo nombre siempre ha estado vinculado al cargo de director técnico en Old Trafford.

Según la "BBC", los responsables del United eran conscientes de la existencia de una cláusula de rescisión en el contrato del técnico argentino con la Federación Estadounidense de Fútbol, por un valor de 10 millones de dólares, es decir, unos 7 millones de libras esterlinas.

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Es más, una de las fuentes señaló que fueron los representantes de Pochettino quienes trasladaron los detalles de esta cláusula al club inglés, en una indicación de que los contactos no eran meras consultas iniciales, sino que se encaminaban hacia el estudio de la posibilidad de cerrar la operación.

Las negociaciones entre ambas partes continuaron desde el lunes, antes de que Omar Berrada contactara con la Federación Estadounidense de Fútbol el miércoles para confirmar los detalles de la cláusula de rescisión e informarle de la intención del Manchester United de activarla.

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Estos movimientos no sorprendieron a la parte estadounidense, ya que Pochettino había sido claro con los responsables de la federación acerca de sus contactos con el club inglés, y tampoco había ocultado su deseo de regresar a la Premier League.

En efecto, el Manchester United alcanzó un acuerdo verbal con el técnico argentino, por el cual asumirá la responsabilidad con un contrato que se extiende por dos años y medio, hasta el verano de 2029, y sucederá a Carrick en el cargo de director técnico.

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Pochettino ya había estado vinculado al banquillo del United en tres ocasiones anteriores, pero finalmente no asumió el cargo, antes de que las circunstancias se dieran esta vez para su llegada a Old Trafford, tras sus experiencias con el Tottenham, el Chelsea y el Paris Saint-Germain.

Se espera que el técnico argentino se convierta en el octavo director técnico que asume la responsabilidad de forma permanente en el Manchester United desde la retirada de Sir Alex Ferguson en 2013, una cifra que refleja la magnitud de la inestabilidad que ha vivido el club durante los últimos años.

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El técnico argentino se mantuvo como candidato permanente para sentarse en el banquillo de Old Trafford, sin que aquellas especulaciones se convirtieran en realidad, hasta que llegó la cuarta oportunidad para abrirle por fin las puertas del club inglés, después de que ambas partes alcanzaran un acuerdo que lo acerca a cumplir su sueño de dirigir a uno de los mayores clubes del mundo.

¿Por qué Pochettino no llegó de inmediato a Carrington?

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A pesar del deseo del Manchester United de comenzar la nueva etapa lo antes posible, el vínculo de Pochettino con la selección estadounidense impuso una realidad distinta en los cálculos del club inglés.

El técnico argentino se preparaba para dirigir a Estados Unidos en dos enfrentamientos ante Haití dentro de la competición de la Liga de Naciones de la Concacaf, y no era posible ignorar sus compromisos con la selección, sobre todo porque había informado a los responsables de la federación estadounidense de su deseo de completar su misión antes de trasladarse a Inglaterra.

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Pochettino ya había comenzado a supervisar los entrenamientos de los jugadores en el centro nacional de entrenamiento cerca de Atlanta, de cara al partido de ida en Miami, y luego el encuentro de vuelta en Cincinnati.

Se esperaba que el técnico disputara el segundo partido el 18 de noviembre, para después trasladarse a Inglaterra y comenzar su nueva misión en la sede de entrenamiento del Manchester United en Carrington.

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De este modo, Pochettino no dispondrá de un periodo de preparación ideal antes del esperado enfrentamiento ante el Liverpool en el estadio de Anfield el 22 de noviembre, ya que no tendrá más que unos pocos días para conocer a sus jugadores, plasmar sus ideas técnicas y preparar un partido que reviste una importancia excepcional para la afición del club.

La dificultad de la tarea aumenta ante la posibilidad de que un número de jugadores esté ausente por sus compromisos internacionales, algo que reduce las opciones disponibles para el técnico argentino al inicio de su andadura.

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¿Sacrificará el United el partido de Anfield por Pochettino?

El momento de la llegada de Pochettino suscitó interrogantes sobre la forma en que el grupo INEOS gestiona la etapa de transición entre ambos cuerpos técnicos, sobre todo porque el enfrentamiento ante el Liverpool no es un partido cualquiera en los cálculos de la afición del Manchester United.

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En el momento en que el club anunciaba la salida de Carrick y se preparaba para presentar a su nuevo entrenador, había una pregunta lógica que se imponía: ¿por qué los responsables no exigieron la llegada de Pochettino a Carrington lo antes posible, aunque no estuviera disponible para dirigir a la selección estadounidense en el segundo partido?

No se trata solo de la importancia del enfrentamiento ante el Liverpool, sino de la necesidad de dar al nuevo entrenador tiempo suficiente para conocer a los jugadores, aclarar sus ideas tácticas y trabajar en la corrección de los problemas que provocaron el retroceso del equipo durante las últimas semanas.

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Es probable que Pochettino no disponga de más de una o dos sesiones de entrenamiento con su nuevo grupo antes de la visita a Anfield, un tiempo sumamente limitado para un entrenador que llega a un equipo que sufre crisis técnicas y psicológicas, y que necesita reconstruir la confianza y la organización.

El técnico argentino habría podido, al menos, ofrecer unas primeras pinceladas de su filosofía, definir los roles requeridos de los jugadores y explicar los principios básicos que quiere aplicar, aunque no tuviera la oportunidad de llevar a cabo cambios tácticos integrales.

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Pero el United optó por respetar los compromisos de Pochettino con la selección estadounidense, en una decisión que puede resultar comprensible desde el punto de vista contractual, pero que abre la puerta a críticas sobre el orden de prioridades dentro del club.

En contrapartida, Carrick continuó supervisando los entrenamientos durante dos días más, pese a ser consciente de que su futuro estaba prácticamente decidido y de que el club ya se movía para llegar a un acuerdo con su sucesor.

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Resulta difícil ignorar el impacto psicológico de una situación semejante sobre un entrenador que sabe que cumple sus funciones en sus últimos días, mientras las noticias de su sucesor encabezan las portadas de los periódicos y los medios de comunicación difunden los detalles de las negociaciones relacionadas con su marcha.

Además, el estado de incertidumbre que rodeó al equipo durante aquel periodo podría haberse reflejado en el ambiente de los entrenamientos y en el grado de concentración de los jugadores, sobre todo sabiendo que el cuerpo técnico estaba a punto de cambiar.

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Y mientras algunos consideran que aplazar la llegada de Pochettino era algo inevitable debido a sus compromisos internacionales, otros pueden considerarlo una prueba de que el Manchester United no gestionó con la rapidez requerida una etapa de transición sumamente delicada.

Neville ataca a la dirección: el problema es mayor que los entrenadores

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La destitución de Carrick no fue una mera decisión técnica que pasara desapercibida, sino que reabrió el debate sobre la crisis estructural que sufre el Manchester United desde la marcha de Ferguson.

Gary Neville, leyenda del club y analista de la cadena "Sky Sports", fue uno de los más destacados críticos de la idea de afrontar las crisis recurrentes únicamente mediante el cambio del director técnico.

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Neville afirmó que los últimos 12 años habían demostrado que destituir a los entrenadores no es la solución, citando la sucesión de numerosos nombres en el banquillo sin que ninguno de ellos haya logrado devolver al United a su posición anterior.

Señaló que el club fichó a entrenadores de distintas escuelas, entre ellos José Mourinho, Louis van Gaal, Erik ten Hag, Ole Gunnar Solskjaer y Ruben Amorim, además de Michael Carrick, pero el resultado se mantuvo similar.

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Neville recalcó que el verdadero problema tiene que ver con la ausencia de un sistema de gestión integral, explicando que el club necesita un departamento de rendimiento sólido, una gestión de fichajes eficaz y un liderazgo claro en el núcleo de su estructura organizativa.

Estas críticas reflejan la realidad de que el Manchester United no ha logrado, desde la retirada de Ferguson, construir un proyecto estable capaz de proteger al equipo de los vaivenes de los resultados y del cambio de entrenadores.

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Desde 2013, se han sucedido en el banquillo del club un gran número de entrenadores, ya fuera de forma permanente o interina, mientras que José Mourinho siguió siendo el que posee el mejor porcentaje de victorias entre los directores técnicos permanentes después de Ferguson, con un 58,3 %, además de ser el más laureado durante aquel periodo.

Mourinho se proclamó campeón de tres títulos en su primera temporada, que incluyeron la Liga Europa, la Copa de la Liga y la Community Shield; mientras que Erik ten Hag logró dos títulos de copa nacionales, Louis van Gaal se proclamó campeón de la FA Cup y David Moyes ganó la Community Shield.

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Cifras que revelan la magnitud del desplome

Las cifras revelan la gran diferencia entre el comienzo de la etapa de Carrick y su final, después de que el entrenador que logró un porcentaje de victorias excepcional en su primera temporada se convirtiera en una de las principales víctimas del retroceso en la nueva campaña.

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Durante la temporada pasada, el Manchester United ganó 12 de 17 partidos bajo el mando de Carrick, con un porcentaje del 70,1 %, un balance que superó lo logrado por todos los entrenadores que asumieron la responsabilidad de forma permanente en Old Trafford durante el periodo posterior a Ferguson.

Pero la imagen cambió al contabilizar el total de sus partidos, pues logró 15 victorias en 32 partidos, con un porcentaje de triunfos del 46,9 %, un balance que solo superó al registro de Ruben Amorim entre los entrenadores permanentes de ese periodo.

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En cuanto a la temporada actual, Carrick logró solo tres victorias en 15 partidos, con un porcentaje de triunfos que no supera el 20 %, en comparación con el 38,1 % que registró el equipo en los últimos 21 partidos antes de la destitución de Amorim.

Este retroceso trae a la memoria la experiencia de Ole Gunnar Solskjaer, que logró resultados deslumbrantes cuando asumió la misión de forma interina, con un porcentaje de victorias del 73,7 % en 19 partidos, antes de que descendiera al 51,7 % durante su etapa como entrenador permanente.

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Esta comparación demuestra que el éxito en reanimar a un equipo que atraviesa una crisis no significa necesariamente poseer la capacidad de construir un proyecto a largo plazo, un dilema que se repite dentro del Manchester United desde hace años.

Pochettino ante una prueba que no admite el fracaso

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Mauricio Pochettino llega al Manchester United cargado de grandes expectativas, pero no heredará un equipo estable que solo espera algunos retoques técnicos, sino un grupo que sufre un retroceso en los resultados, problemas defensivos y crecientes presiones de la afición y de la dirección.

El primer desafío que tendrá por delante será devolver la confianza a los jugadores y encontrar el equilibrio entre la ambición ofensiva y la disciplina defensiva, sobre todo porque el equipo encajó numerosos goles en los últimos partidos y no logró mantener su ventaja ni gestionar correctamente los momentos de presión.

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Asimismo, estará obligado a demostrar que su llegada representa el comienzo de un verdadero proyecto, y no un mero episodio más en la serie de cambios de entrenadores que se ha convertido en un rasgo inherente al club desde la marcha de Ferguson.

El enfrentamiento ante el Liverpool en Anfield no parece un comienzo ideal para un nuevo entrenador, especialmente con la escasez de tiempo y el reducido número de sesiones de entrenamiento, pero podría darle una oportunidad temprana para mostrar la personalidad del equipo que quiere construir.

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Y, al final, el dilema del Manchester United no reside únicamente en encontrar a un nuevo entrenador, sino en proporcionar el entorno que le permita triunfar y perdurar. Grandes entrenadores se marcharon, se sucedieron los nombres y cambiaron los planes, pero la crisis siguió presente.

Y ahora, Pochettino se encuentra ante la misión que esperó durante años, pero llegar a Old Trafford no representa la verdadera victoria; la victoria más difícil será romper el círculo que engulló a todos los que le precedieron, y demostrar que el Manchester United es capaz por fin de construir un proyecto que vaya más allá de los límites de la reacción ante los resultados negativos.