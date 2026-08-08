Un truco técnico ayudó a algunos aficionados del TSV 1860 Múnich a obtener el reembolso de abonos pagados por duplicado. Sin embargo, muchos corrían el riesgo de quedarse sin nada, hasta que intervino un benefactor anónimo. Mientras que el reembolso de los abonos de temporada que habían perdido su valor para la campaña 2026/27 salió adelante en muchos casos con pagos mediante tarjeta de crédito, tarjeta de débito o PayPal, los seguidores que habían pagado mediante transferencia bancaria clásica se enfrentaban a una pérdida económica tras el dinero de Tercera División denegado por el inversor Hasan Ismaik.

Aquí entró en juego la iniciativa del empresario no identificado, que se puso en contacto a través del portal de aficionados sechzger.de. El objetivo de la acción era ayudar de forma específica a aquellos seguidores que, tras el descenso forzado, sencillamente ya no podían permitirse volver a comprar entradas para la Regionalliga.

Tras aclararse las condiciones marco y el origen de los fondos, el llamamiento se puso en marcha a mediados de julio. Hasta que expiró el plazo el pasado lunes por la tarde, se recibieron por correo electrónico un total de 90 solicitudes de ayuda. Los responsables de la plataforma las remitieron al donante sin revisarlas.

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Un benefactor paga 107 abonos a aficionados del 1860

Este asumió por su cuenta la revisión, así como la compleja tramitación, e invirtió, además del capital, una considerable cantidad de tiempo. Para excluir a oportunistas que únicamente buscaban ventajas económicas, el benefactor filtró las solicitudes no justificadas tras su propia revisión.

La gestión económica se llevó a cabo finalmente con seguridad jurídica a través de un despacho de abogados incorporado para ello. En total, 71 familias de los Leones se beneficiaron de la acción de ayuda, en la que se cubrieron 107 abonos por un volumen total de 34.243 euros. En el estreno liguero en casa del viernes por la noche contra el FC Augsburgo II (2-2), con 15.000 espectadores y entradas agotadas, la acción fue mencionada explícitamente por megafonía durante el descanso y recibió muchos aplausos.

La mayor parte de los abonos de temporada susceptibles de reembolso correspondía a la zona de pie de la Westkurve. Además, una proporción especialmente alta la representaron solicitudes de personas con discapacidad grave. Aunque este grupo paga tarifas reducidas en la llamada Stehhalle, la duplicación del coste anual de los abonos debido a la retirada de la licencia les afecta con especial dureza.