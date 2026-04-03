De Telegraaf: «Cruijff va a pedirle a Pep Guardiola que sea el entrenador del Ajax»

Mike Verweij espera que Jordi Cruijff se ponga en contacto con Pep Guardiola para ofrecerle el puesto de entrenador del Ajax, según ha declarado el experto en el Ajax del diario De Telegraaf en el podcast de fútbol Kick-off.

En el podcast se habla primero del entrenador del Girona, Michel, quien, según Verweij, goza de buena reputación entre Cruijff, aunque aún no se han mantenido conversaciones con el español.





Así pues, a Cruijff le gusta Michel, pero ve a otro entrenador español como el candidato ideal para el Ajax: Pep Guardiola. El técnico del Manchester City tiene contrato en Inglaterra hasta mediados de 2027.

«Sería un sueño para los aficionados del Ajax. En el documental de Cruijff, Guardiola dice que le debe todo a Cruijff. Quizá esta sea una bonita forma de devolverle el favor a la familia Cruijff».

«Guardiola solo tendrá que elegir entre los clubes, incluidos aquellos que le ofrecerán veinte millones de euros al año. Ese sueldo no lo tienen en Ámsterdam», continúa Verweij.

«Jordi sin duda intentará fichar a Guardiola. Las posibilidades de que eso salga bien… Normalmente no va a suceder, pero Cruijff va a apostar fuerte», concluye el observador del Ajax.