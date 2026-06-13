«De Telegraaf» confirma el primer fichaje del Ajax: «Ya está hecho. Va a venir»

Según Mike Verweij en el pódcast «Kick-off» de De Telegraaf, el Ajax ha cerrado su primer fichaje del verano: el marroquí Fouad Zahouani.

«El Ajax se centra ahora en los grandes fichajes; los pequeños llegarán después. Todo va bien: Zahouani jugará en el Jong Ajax», añade.

«Jordi Cruijff quiere fichajes de renombre; el rumor de que Daley Blind llegará con Míchel cobra fuerza», añade.

Cruijff trabaja jornadas de ocho horas y, aunque aún no hay mucho concreto, el club tiene prisa porque el 22 de junio regresan a los entrenamientos», concluye Verweij.

Zahouani, lateral izquierdo de 20 años, acaba de ganar el Mundial Sub-20 con Marruecos y ya jugará con el Jong Ajax.

Milita en el Union Touarga, decimotercero de la liga marroquí, y Transfermarkt valora su pase en un millón de euros.