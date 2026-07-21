El club inglés Manchester City ha comenzado a poner a la venta las pertenencias personales de su exentrenador Pep Guardiola a través de una subasta pública, tras su salida oficial de la dirección técnica del equipo al final de la temporada 2025-2026.

El técnico español de 55 años había decidido abandonar su cargo este verano, poniendo fin a una trayectoria excepcional que se prolongó durante diez años, en los que conquistó todos los títulos posibles con el City, y prefiriendo marcharse un año antes de que finalizara su contrato. Parece que el club inglés intenta obtener un último beneficio económico de la etapa histórica del entrenador, ya que anunció a través de su página web oficial la venta del mobiliario y las pertenencias de su despacho al público.

La subasta, que está previsto que cierre en un plazo de cinco días, incluye una variada colección de objetos personales de Guardiola, que van desde su famoso silbato y su particular colección de inciensos, hasta su ropa de entrenamiento, sus juegos de tazas de café y las piezas conmemorativas, además de la unidad de iluminación y la silla de su despacho. Parece que el club se dirige a vaciar por completo la sala, ya que solo se excluyeron de la venta la mesa de trabajo, el sofá y el perchero, según el diario británico "The Sun".

La subasta registró una gran afluencia y competencia por parte de los aficionados; la puja por el silbato alcanzó las 282 libras esterlinas, mientras que el valor de la puja por las piezas conmemorativas llegó a las 571 libras esterlinas. Por su parte, la colección de inciensos registró 172 libras, quedándose a poca distancia de la unidad de iluminación del despacho, cuya puja alcanzó las 200 libras esterlinas.

Por otro lado, el Manchester City anunció el nombramiento del italiano Enzo Maresca, exentrenador del Chelsea, como sucesor de Guardiola para dirigir al equipo en la temporada 2026-2027. Maresca posee un amplio conocimiento de la casa celeste, después de haber trabajado anteriormente como asistente de Guardiola en dos etapas diferentes.

El entrenador italiano ha comenzado a moverse en el mercado veraniego con un fichaje de gran envergadura, la contratación de Elliot Anderson procedente del Nottingham Forest por 116 millones de libras esterlinas, además de la incorporación del joven trío formado por Piers Charles, Jérémy Monga y Mathis Détourbet.

En cuanto a los próximos pasos de Guardiola, mientras se esperaba que se tomara un período de descanso alejado de los banquillos, informes de prensa revelaron durante la disputa de la Copa del Mundo que había alcanzado un acuerdo verbal previo para dirigir a la selección inglesa antes de la contratación de Thomas Tuchel como sucesor de Gareth Southgate, aunque se echó atrás en el último momento. Las últimas noticias apuntan a que ha entrado en conversaciones serias con la Federación Italiana de Fútbol para dirigir a la Azzurra.