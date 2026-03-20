De Rossi: «Ya hemos oído críticas hacia Gattuso, no le demos más la lata»

Daniele De Rossi, entrenador del Genoa, habló ante los micrófonos de DAZN tras la derrota ante el Udinese: «Estamos muy orgullosos del partido que hemos hecho, somos conscientes de que vamos por el buen camino; pero también sentimos un poco de rabia porque queríamos coronar el trabajo realizado. Hoy una victoria casi nos habría salvado». Son las primeras palabras de Daniele De Rossi tras la derrota en casa ante el Udinese. El entrenador del Genoa añade: «Hemos intentado aportar una mentalidad ganadora, pero hoy un empate no nos habría venido nada mal porque no quería llegar al parón con una derrota, que, en cambio, se ha producido. El Udinese es un equipo fuerte, con calidad. Hemos concedido poco en los últimos partidos, también hoy. Nos ha faltado el golpe de suerte y un poco de fortuna».





La intervención del VAR a veces te quita algo de tranquilidad. Había un precedente con este árbitro, en Bolonia, y los chicos estaban atentos a eso; yo estaba más lúcido porque aún no estaba en el banquillo. No hemos perdido por culpa del VAR porque ya estamos acostumbrados a jugar con las decisiones y las no decisiones.





Por último, unas palabras sobre la selección: «He hablado con Gattuso y Bonucci, he hecho algunas videollamadas con ellos. Sé que el seleccionador es el primero que quiere ir al Mundial. Los italianos tenemos que aportar un poco de positividad, pero ya he oído críticas desde que se publicaron las convocatorias. Seamos positivos y dejemos de darles la lata como solemos hacer. Es un rasgo típico de nosotros en Italia».