De Rossi, maravillado con Boca: "Todo jugador debería vivir lo que estoy viviendo yo"

El mediocampista italiano fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo Xeneize y no dudó en manifestar su felicidad por este paso en su vida.

Ya había comenzado a entrenarse, ya estuvo presente en La Bombonera, pero faltaba el anuncio desde la formalidad: Daniele De Rossi ya es jugador de Boca, presentado en conferencia de prensa luego de firmar su contrato que lo ligará al Xeneize. Y, acompañado por Daniel Angelici, pronunció sus primeras palabras en las que expresó su felicidad.

"Todo jugador debería vivir lo que estoy viviendo yo". De esta manera, el mediocampista dejó claro que, a los 36 años y aunque parezca el ocaso de su carrera, llega para vivir una experiencia que no se quedará en lo sentimental, ya que "viví 20 años en un ambiente de locos, donde viven el fútbol 24 horas al dia. Podía elegir un lugar para relajarme más con profesionalismo pero solo conozco un camino: el de la seriedad. Elegí vivir en un lugar con gente más loca por el fútbol".

El artículo sigue a continuación

A la hora de contar sus primeros pasos dentro del Xeneize, no dudó en agradecerle a "su amigo" Nicolás Burdisso y destacó que "me encontré con un club más ordenado de lo que pensaba". Y retomando los elogios al secretario técnico, sostuvo que "es la primera garantía, si me dice que en Boca son profesionales, yo le creo. No me hubiese ofrecido un lugar donde iba a estar mal".

"Yo necesito gente seria y una estructura adecuada como en Europa porque quiero jugar al fútbol", completó sobre esta cuestión.

Y consultado por algunos de sus nuevos compañeros, a los que enfrentó en , se refirió a Mauro Zárate y Carlos Tevez: "Con Mauro hubo más rivalidad por el Derbi romano, que se siente como el Boca - River, en esos años la fue muy fuerte, nos dimos un par de piñas -risas- pero siempre con respeto", aseguró sobre el ex-Vélez, mientras que subrayó del Apache que "siempre jugó en equipos un escalón arriba del nuestro, pero jugamos en contra varias veces", para finalizar advirtiendo que "no solo ellos sino todos me recibieron de manera increíble".