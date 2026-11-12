De Rossi cuenta la llamada telefónica de madrugada a Aquilani: «Es una lástima, es uno de los más talentosos»

De Rossi, entrenador del Genoa, dice sobre la destitución de Aquilani, según recoge el Corriere dello Sport: «No puedo hablar de cosas que no conozco. Pero hablé con él hasta la noche. Es una pena que haya sucedido y es una pena que haya ocurrido poco antes de nuestro primer enfrentamiento. Pero tendremos ocasión. Yo entrenaré más años en la Serie A y él tiene un destino marcado: entre la nueva generación de entrenadores, es uno de los más talentosos, de los mejores. Seguro que tendrá muchas satisfacciones».