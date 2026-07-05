La FIFA levantó este domingo la suspensión del delantero estadounidense Folarin Balogun, a dos días del octavo de final contra Bélgica, invocando el artículo 27 de su Código Disciplinario.

En un comunicado en su web, la FIFA explicó: «De conformidad con el artículo 27, se suspende la sanción automática de un partido impuesta al jugador estadounidense Fularin Balogun durante un año, a modo de período de prueba», sin detallar los motivos de la Comisión Disciplinaria.

El jugador del Mónaco había sido expulsado en el partido de dieciseisavos contra Bosnia y Herzegovina (2-0) por una entrada violenta al talón del defensa Tarik Mehremović, por lo que se esperaba que se perdiera el encuentro ante Bélgica.

Tras conocerse la noticia, el presidente estadounidense Donald Trump agradeció a la FIFA a través de su red «Truth Social», asegurando que «hizo lo correcto y corrigió un grave error», aunque la expulsión no había generado controversia arbitral.

El artículo 27 del Código Disciplinario, actualizado en 2025, permite suspender la «medida disciplinaria» «total o parcialmente» y se imponga «un período de prueba de entre uno y cuatro años a la persona sancionada», sin detallar las circunstancias concretas, lo que deja el asunto a la discreción del órgano jurisdiccional.

Según L’Équipe, el artículo no aparece en los archivos anteriores a 2019, lo que indica que se aprobó bajo la presidencia de Gianni Infantino.

Ya se usó en noviembre de 2025 para reducir de tres a un partido la sanción a Cristiano Ronaldo tras su expulsión contra Irlanda, lo que le permitió jugar el Mundial 2026.

No obstante, anular por completo la sanción de Balogun, en lugar de solo reducirla, crea un precedente peligroso: cualquier selección con un jugador expulsado podría reclamar la misma medida, lo que cuestiona la coherencia de la FIFA y su independencia frente a presiones externas.

Balugun, autor de tres goles en lo que va de torneo, podría jugar así el decisivo duelo contra Bélgica, un partido en el que su ausencia habría afectado gravemente las opciones de Estados Unidos de alcanzar los cuartos de final en casa.