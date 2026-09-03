Según la información del diario, al internacional alemán de 30 años se le acabó internamente la paciencia tras las últimas nominaciones. Según se informa, Sané insistió en voz alta en que no se veía como un jugador para breves apariciones y en que eso no correspondía con sus aspiraciones deportivas.

Que las aguas están revueltas en el Bósforo también lo confirmó antes un informe del periodista Ali Naci Kücük. Este informó de que el extremo ya había planteado ante los responsables del club la opción de una salida anticipada, en caso de que en los planes del entrenador Okan Buruk solo fuera a desempeñar un papel secundario.

El inicio del nuevo curso fue de lo más decepcionante para Sané. Aunque Buruk lo puso de inicio en la 1.ª jornada de la Süper Lig, en el 2-2 ante el recién ascendido Corum FK, y le permitió participar durante 89 minutos. Pero a la pobre actuación global del equipo le siguieron consecuencias palpables para el exjugador del Bayern.

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Leroy Sané, suplente en Galatasaray en los dos últimos partidos consecutivos

Tanto en la victoria por 4-0 ante Erzurumspor como en el dramático triunfo por 3-2 frente a Göztepe, Sané tuvo que empezar en el banquillo. Ante Erzurumspor no entró hasta el minuto 66 y contra Göztepe su ingreso no se produjo hasta el 73. Tras tres partidos de liga disputados, el atacante sigue esperando su primer momento decisivo: hasta la fecha, su balance es de cero goles y cero asistencias.

La directiva de Galatasaray reaccionó supuestamente de inmediato al creciente malestar e intentó calmar al internacional. Según se informa, le aseguró con insistencia a Sané lo importante que sigue siendo dentro de la plantilla y que sigue gozando de plena confianza de cara al resto de la temporada. Después, la situación se habría relajado de nuevo un poco por el momento.

El internacional alemán había llegado al campeón turco apenas el verano pasado. Ya en las últimas semanas, en los medios locales se había debatido una y otra vez sobre su estado y su lugar en el sistema del técnico campeón Buruk.