¿De qué equipo de fútbol es Pedro Sánchez, líder del PSOE?

El actual presidente en funciones confesó su sentimiento por el Atlético de Madrid, aunque tuvo un pasado merengue.

Pedro Sánchez le escapa al bipartidismo del y el cuando rueda un balón. Es que el líder del PSOE, si de fútbol se habla, confiesa siempre que su sentimiento lleva los colores del .

Ya lo había dejado claro en su cuenta de Twitter para que no participen las dudas. “Soy del Atlético de Madrid”, reveló el socialista, quien, de pequeño, “traicionando” a los de su bando, llegó a jugar en el Real Madrid. Así lo contó en una entrevista en el diario AS: “Un amigo, que estaba en las categorías inferiores del Real Madrid, me dijo que me fuera a hacer las pruebas. Me cogieron e ingresé en lo que entonces se conocía como el Torneo Social, en la antigua Ciudad Deportiva, donde los equipos se llamaban como los jugadores… Me probaron en distintos puestos, pero sobre todo de central, por la zancada que tenía y mi estatura. Con 12 ó 13 años, medía más de metro setenta. Pero he de reconocer que me aburría el fútbol y decidí dejarlo”.

Sánchez, por otra parte, reconoce que le gusta más el baloncesto. “Me apasiona más por la cantidad de valores que desprende y atesora. Hasta tal punto es así que muchos de los principios del baloncesto, como el compromiso, el sacrificio y la paciencia, los intento aplicar a la política”, subrayó en aquella nota con As.

Además, el running es otra de las actividades favoritas del actual presidente en funciones, si de deportes se habla...