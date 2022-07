¿De qué equipo de fútbol es Carlos Sainz Jr., piloto español de Fórmula 1?

Los pilotos de la Fórmula 1 han demostrado en varias ocasiones que son grandes aficionados al futbol, mezclando ambas pasiones.

Carlos Sainz Jr. ha ganado este domingo 3 de julio el Gran Premio de Gran Bretaña, el décimo del Mundial de Fórmula 1 en 2022. En el circuito de Silverstone, el hombre de Ferrari logró su primera victoria en la categoría reina del automovilismo y no sólo el mundo de los coches se ha rendido al piloto español, sino que también han sido varios los futbolistas que le han felicitado por su triunfo en tierras británicas, como el caso del ex madridista José María Gutiérrez 'Guti'. "Grande @Carlossainz55 te lo mereces. La primera de muchas", escribía en Twitter el ex jugador del Real Madrid.

Así las cosas, merece la pena preguntarse de qué equipo de fútbol es Carlos Sainz Jr. Los pilotos de la Fórmula 1 han demostrado en varias ocasiones que son grandes aficionados al futbol, mezclando ambas pasiones y utilizando su posición como personas públicas para acercarse a sus clubes preferidos.

¿De qué equipo de fútbol es el piloto español Carlos Sainz?

En el caso de Carlos Sainz Jr., él siempre ha hecho saber que es hincha del Real Madrid. Y lo ha manifestado en más de una oportunidad. “Tengo mis asientos en el Bernabéu con mi padre y he sido aficionado toda mi vida”, reconoció, por ejemplo, en una entrevista para "The National". De hecho, ha podido asistir a varios partidos de Liga, Copa y Champions League a lo largo de los años.

En mayo de 2022, cuando las cosas no iban tan bien, Sainz dijo que tenía tiempo para revertir la situación, y puso como "gran ejemplo" al Real Madrid y su remontada ante el Manchester City en la Champions League 2021-22. "Al Real Madrid le quedaban 5 minutos y a mí me quedan 19 carreras. Tengo mucho tiempo por delante", aseguraba en rueda de prensa antes del inicio del Gran Premio de Miami.

Sainz Jr. se refería al encuentro de vuelta de las semifinales de la Champions League 2021-22, cuando el City de Pep Guardiola ganaba en el Santiago Bernabéu 0-1 en el minuto 90 de partido (5-3 en el global tras 4-3 del Etihad), pero un doblete de Rodrygo Goes sobre la bocina forzó la prórroga, donde Karim Benzema decidiría la eliminatoria marcando el 3-1 de penalti.

Hijo de Carlos Sainz, socio de honor del Real Madrid

Cabe recordar que el ganador del Gran Premio de Gran Bretaña es hijo de Carlos Sainz, Campeón Mundial de Rally y del Dakar, reconocido hincha del Real Madrid y nombrado por la institución española como socio honorario de la entidad en marzo de 2021.

Hace más de un año, la Junta Directiva del cuadro capitalino anunciaba a Carlos Sainz como socio de honor, la máxima distinción que concede el club. Y ese es un gesto que aplaude trayectorias de grandes referentes madridistas del deporte mundial. Esa distinción tiene el objetivo de destacar a personas que son ejemplos de los valores del club y que demuestran cada día su pasión por este equipo español de fútbol.