En el pulso por el traspaso con el 1. FC Köln, ambos clubes siguen estando muy alejados. Como informa ahora Bild , los de Dortmund han marcado por ello una línea clara: los 50 millones de euros exigidos no entran «de ninguna manera» en los planes del BVB. Aunque la oferta actual aún debe mejorarse ligeramente, en la cifra del traspaso «debería haber un 4 por delante; solo así puede cerrarse todavía el acuerdo», escribe el diario sensacionalista.

Hace muy poco, el director deportivo del Köln, Thomas Kessler, se había pronunciado sobre el futuro del joven de 19 años y había hablado con firmeza. Según sus palabras, hasta ahora no hay ninguna oferta sobre la mesa que justifique negociaciones serias. Según Bild , el Dortmund ofrece actualmente 34 millones de euros como cantidad fija, que podría elevarse hasta 44 millones de euros mediante bonus. Sin embargo, se dice que los Geißböcke solo se plantearían una venta a partir de una tarifa garantizada de 45 millones de euros.

En consecuencia, Kessler se muestra tranquilo. «Tenemos a un jugador súper, todo Colonia quiere al chico, todos aquí en el staff y en el equipo quieren al chico», subrayó el dirigente de 40 años: «Y cuanto más veo a Said cada día en el entrenamiento, menos interés tengo en dejarle salir. Más aún cuando veo cómo él y su familia gestionan la situación. Sigo convencido de que esta temporada jugará para nosotros. A día de hoy no hay motivo para pensar otra cosa. Said va a desempeñar un papel importante con nosotros esta temporada».

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Kessler avisa al BVB: ¿una estrella del Arsenal como alternativa a El Mala?

Al mismo tiempo, Kessler advirtió a los clubes interesados de que no mantengan conversaciones con el jugador sin el consentimiento del FC: «Ningún club debería hablar personalmente con el jugador. Nosotros lo manejamos así y doy por hecho que los otros clubes también lo hacen así y que cada competidor respeta la normativa».

Al margen de ello, según Express , El Mala ya habría mantenido conversaciones con el subcampeón alemán y, en principio, incluso habría alcanzado un entendimiento para colaborar, algo que habría irritado al Köln. También su madre Sabrina, que supuestamente había impedido antes un cambio al Brentford FC, estaría en estrecho contacto con los responsables del BVB. Según la información, a El Mala le espera en Dortmund un salario inicial de 5,5 millones de euros, que más adelante podría crecer hasta 8,5 millones de euros.

Para el nada improbable caso de que el fichaje de El Mala no llegue a concretarse, los westfalianos ya están sondeando el mercado en busca de posibles alternativas. Según el diario inglés Sun , en ese sentido Ethan Nwaneri, del Arsenal FC, ha vuelto a entrar en el foco de los aurinegros. El versátil atacante, que recientemente estuvo cedido en el Olympique de Marsella y tiene contrato con los Gunners hasta 2030, podría estar disponible en calidad de préstamo. Ya en abril, la BBC y el experto en fichajes Fabrizio Romano habían informado del interés del Dortmund.