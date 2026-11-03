No nació siendo una estrella ni se le abrieron las puertas de la fama siendo adolescente; la historia de Jesús de Miguel Alameda no es la de un talento forjado por las grandes academias, sino una epopeya de lucha que se prolongó durante una década entera, desde los campos de tierra en las categorías de la sombra hasta las luces del profesionalismo.

Llegó a la Segunda División española con veintisiete años, y cuando todos pensaban que su sueño por fin comenzaba, llegó el trágico final que arrebató la vida a un delantero que esperó mucho tiempo para convertirse en profesional.

El Tenerife anunció este martes el fallecimiento de su delantero Jesús de Miguel, cerrando así la página de un jugador que se abrió camino con enormes dificultades a través de prácticamente todas las categorías del fútbol español.

De Miguel nació en Madrid el 21 de septiembre de 1996. Destacaba por su fuerza dentro del área, su capacidad para jugar de espaldas a la portería, dominar los balones aéreos y desgastar a los defensas. El sueño del profesionalismo que tanto tiempo persiguió no se hizo realidad hasta después de casi 10 años de duro trabajo lejos de los focos.

Su trayectoria comenzó en la cantera del Leganés, pasó luego por el filial antes de trasladarse al Lugo Fuenlabrada, y en 2017 llegó su verdadero despegue con el Internacional de Madrid, donde marcó 9 goles en 33 partidos y contribuyó de forma directa al ascenso del equipo a la Segunda División B, según "Sport".

Después se movió entre el Fuenlabrada y el Unión Adarve cedido en la temporada 2018-2019, antes de recalar en el Navalcarnero, donde explotó de cara al gol al marcar 12 goles en 29 partidos en la temporada 2019-2020, liderando al equipo madrileño hacia el ascenso, y añadió 4 goles más la temporada siguiente en la Segunda División B.

El gran punto de inflexión de su carrera llegó en 2021, cuando se incorporó al Unionistas de Salamanca. En su primera temporada en la Primera División RFEF, marcó 12 goles y dio 4 asistencias, una actuación que atrajo la atención del Castellón, que lo fichó en enero de 2023 para iniciar el capítulo más importante de su carrera.

Con el Castellón se convirtió en titular desde el primer día, marcó 6 goles en medio curso, dos de ellos en los decisivos partidos de ascenso. Después llegó la temporada de la verdadera explosión, la 2023-2024, cuando marcó 16 goles en 35 partidos y condujo al equipo al esperado regreso a la Segunda División tras proclamarse campeón de su grupo.

Su brillantez aquella temporada no pasó desapercibida, ya que fue premiado como mejor jugador del Grupo 2 de la Federación Española de Fútbol.

Su tardío sueño por fin se cumplió el 17 de agosto de 2024, cuando disputó su primer partido en la Segunda División (LaLiga Hypermotion) con la camiseta del Castellón ante el Eibar en el estadio de Ipurúa, y tenía entonces 27 años. Y apenas un mes después, firmó su mejor partido en la competición al marcar un doblete en la contundente victoria por 5-2 sobre el Almería.

Tras 3 temporadas y 25 goles, puso fin a su etapa en el Castellón para iniciar una nueva aventura con el Tenerife, que había descendido a Primera RFEF, y firmó un contrato hasta junio de 2028. Como de costumbre, no defraudó al equipo: marcó 11 goles y formó una temible pareja ofensiva con Enric Gallego que llevó al equipo a un ascenso casi perfecto y a un rápido regreso a la Segunda División.

Esta temporada solo disputó 6 partidos antes de que ocurriera el trágico accidente ante el Andorra que puso fin a la carrera de un héroe que se hizo a sí mismo desde cero.