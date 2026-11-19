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El Barça quiere reforzar su defensa en invierno. Una de las opciones apunta al Borussia Dortmund.

El internacional alemán Nico Schlotterbeck (26), del BVB, suena como posible fichaje del campeón de España, el FC Barcelona.

Mundo Deportivo escribe que el defensa es uno de los tres candidatos del Barça para reforzar el centro de la zaga. Además de Schlotterbeck, los responsables azulgranas tienen en el punto de mira al italiano Alessandro Bastoni (27, Inter de Milán) y al argentino campeón del mundo Lisandro Martinez (28, Manchester United).

Los tres encajan en el perfil que busca el Barcelona: el director deportivo Deco quiere un zurdo para el centro de la defensa que aporte más solidez al equipo del entrenador Hansi Flick a partir de enero.

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¿Hasta cuándo tiene contrato Nico Schlotterbeck con el BVB?

Schlotterbeck debutó en su día con la selección alemana a las órdenes de Flick. El exjugador del Friburgo ya sonó para el Barcelona la temporada pasada. Tras semanas de negociaciones con su actual club, el jefe de la defensa acabó renovando con el Borussia Dortmund hasta 2031 . Sin embargo, su contrato incluiría una cláusula de rescisión por una cantidad fija de entre 50 y 60 millones de euros, aplicable a varios grandes clubes. Se desconoce si el Barça está entre ellos.

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Deco se pronunció estos días sobre el supuesto interés por Schlotterbeck. En el pódcast «Tot Costa», de Catalunya Radio, el exfutbolista dijo: «Es mejor no hablar de él. De lo contrario, probablemente subirá su precio».

Schlotterbeck fichó por el BVB en 2022 tras cinco años en Friburgo. El Dortmund pagó entonces 20 millones de euros por su traspaso. Tras superar una grave lesión de tobillo que sufrió en el Mundial, ya está recuperado y en forma. Esta temporada, Schlotterbeck ha disputado diez partidos oficiales y ha marcado un gol. También ha jugado recientemente a las órdenes del nuevo seleccionador alemán, Jürgen Klopp. En el 5-0 ante Países Bajos en la Nations League, Schlotterbeck jugó los 90 minutos y contribuyó a la goleada con un gol de cabeza .

Getty Images

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Por su parte, Bastoni sonó con insistencia como fichaje del Barça en primavera . Sin embargo, el Inter habría exigido un traspaso elevado: se habló de hasta 70 millones de euros. Finalmente, Bastoni se quedó en Milán, donde tiene contrato hasta 2028. Martinez, presumiblemente, saldría bastante más barato. Su contrato en Manchester termina en verano. Además, hace unas semanas llamó la atención al arremeter contra el director deportivo del United, Jason Wilcox . Después se disculpó públicamente y recibió una multa. Se considera improbable que siga la próxima temporada en el club inglés con más títulos de liga, que atraviesa una crisis.

En el centro de la defensa del Barcelona, el campeón del mundo Pau Cubarsi (19) es fijo. A su lado, Flick recurre indistintamente a Eric Garcia (25), Gerard Martin (24) y Andreas Christensen (30). En teoría, Jules Kounde (28) también podría jugar ahí. Mientras que el ataque del líder de LaLiga sigue funcionando a pleno rendimiento esta temporada, la defensa se considera su talón de Aquiles: en 16 partidos oficiales, los catalanes ya han marcado 62 goles, pero también han encajado 19.