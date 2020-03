De Lecce a Bérgamo: La carrera de Muriel en Italia

El cafetero ha vivido entre altibajos y problemas de continuidad: lo descubrió Udinese, despuntó en Lecce; de Sampdoria a Fiorentina, hasta Atalanta.

Con tal talento, solo puedes liderar el camino. Un camino que Luis Fernando Muriel ha recorrido entre altibajos y que, a casi 29 años de edad, le valió la etiqueta en de talento inacabado.

Tiene destellos de clase, aceleración singular y hace unos goles bestiales, sin embargo, en el fútbol hay dogma que no se pone al azar y se llama continuidad. Un aspecto que ha dejado algunas lagunas en la carrera de LuisFer , pero que han sido salvadas por unas cualidades que pocos tienen.

, Lecce, , y : aquí está la pasarela italiana del colombiano, descubierta en 2010 por la familia Pozzo entre las jóvenes joyas del . Con 19 años, no estaba listo para el Calcio, por lo que fue cedido al , el equipo satélite de los blanquinegros en .

Allí no convence, regresa a la base en Udine y finalmente encuentra el destino correcto: préstamo en Lecce, Salento. La 'Via del Mare' lo adopta, consciente de que solo será una aventura. Allí vivó grandes momentos, más allá del descenso, logrando 7 goles en 29 partidos.

Muriel + Cuadrado (también prestado por Udinese), para deleite de Di Francesco primero y luego Cosmi: un Lecce cafetero y descarado. Serse llegó a compararlo con Ronaldo el Fenómeno allá 2015.

"Es un tipo de muchas habilidades, en él reconoces a un jugador con talla de campeón, pero cuando tienes estas cualidades si no puedes expresarlas en poco tiempo, te conviertes en uno de esos jugadores que pueden convertirse en algo grande, pero que aún no lo son. Me volvió loco, Lo vi hacer cosas únicas ", apuntó Serse.

Como si hubiera predicho el futuro de Muriel, señalando también que era un tenedor demasiado bueno, hablando de su amor por la comida.

Entre chistes y acusaciones serias a Muriel se le señaló de tener un "gran tamaño". De hecho, Guidolin, su entrenador en Udine, tuvo que mostrarle dónde estaba el equilibrio.

"Si quiere hablar conmigo y quiere que lo tenga en cuenta, debe perder al menos 5 kilos. Para ser considerado un atleta, debe tener el físico de tal, debe trabajar mucho", dijo en su momento.

Su respuesta no se hizo esperar:

"Mi peso saludable siempre ha sido de 82/83 kilos, en Lecce tenía 83 e iba como un tren: cuando dijo que estaba gordo pesaba 84, una pena que cuando bajé a 81 siguió hablando lo mismo. La reputación del glotón ha sido mi cruz desde que Guidolin hizo esas declaraciones", explicó el colombiano.

La primera alegría de Muriel en la data del 3 de diciembre de 2011, en el templo de Maradona.Aquel día marcó un lindo gol en el 4-2 Lecce en el San Paolo. De Sanctis y Aronica, aún siguen buscando la pelota de Luifer.

De vuelta en Udine, su oportunidad dura 30 meses: 65 juegos y 19 goles con Muriel en una versión 'agradable pero discontinua', un ciclo que nunca se lo abandona. Por desgracia.

En Génova no les importan los altibajos y lo llevan lejos de Friuli: Massimo Ferrero, nuevo patrón de Sampdoria, aparece disparando fuegos artificiales. ¡Muriel y Samuel Eto'o cogidos del brazo, en enero de 2015!

Luis estuvo en la Samp poco más de 2 años (84 apariciones y 24 goles) dándose un derby de la linterna que permanecerá en su mente de por vida, firmado un golazo para la victoria, un pase a la red desde el borde del área ajustado al palo, en el 0-1 Sampdoria de 2017.

Pero allí no tuvo lugar de nuevo y salió rumbo a España nuevamente, en el tórrido calor de . Pero allí tampoco tiene suerte y tiene que regresar a Italia, esta vez, un préstamo de 6 meses para Florencia, una ciudad de arte y ávida de fútbol.

De enero a junio de 2019, vive en las orillas del Arno. Sin embargo, el Fiorentina ya está el 'Cholito' Simeone en la delantera, por lo que no tiene asegurado el puesto, a pesar de las garantías de Pioli.

Entre banca, tridente y doble delantero, Muriel logró en la Fiore 9 goles en 23 juegos, lo que no será suficiente para quedarse: adiós y gracias, boleto para España incluido. Sin embargo, en cuestión de semanas, regresó de nuevo a Italia, esta vez el destino lo puso en Bérgamo.

Atalanta paga a Sevilla más de 15 millones y él devuelve las atenciones ayudando en la histórica clasificación a , junto a su compatriota Duván Zapata.

Hasta la pandemia, Muriel suma 14 goles en 28 partidos entre Serie A, Champions y Coppa de Italia, nada mal para una 'reserva'. Sí, porque siempre entra en las segundas partes de forma permanente alternando con Duván, Ilicic y el 'Papu', el tridente preferido de Gasperini.

Así Atalanta es el tren que no debe dejar escapar Muriel. Aquí, a pesar de no ser titular, tiene continuidad y respaldo, el mejor lugar para poner a relucir todo su talento y hacerle frente a las incógnitas que le han perseguido toda su carrera.