De las lágrimas de Bélgica a los brazos del Al-Nassr: Mané comienza el nuevo capítulo con "Al-Alami"

Pocos días después de bajar el telón a su carrera internacional, la estrella senegalesa Sadio Mané aterrizó en Portugal para incorporarse a la concentración del Al Nassr, poniendo toda su atención en su nuevo cometido con el club antes del choque contra el Al Fateh en el arranque de la Roshan.

El internacional senegalés Sadio Mané se unió a la concentración del Al Nassr que se celebra actualmente en Portugal, dentro de los preparativos del equipo para el inicio de la nueva temporada futbolística 2026-2027.

Las cuentas oficiales del Al Nassr en la red social "X" celebraron la llegada de su delantero, publicando imágenes del momento de su arribo acompañadas de un mensaje de bienvenida bajo el lema "Abu Amna", el apodo que Mané ha ganado y que se ha convertido en una marca distintiva para él entre la afición del club.

La incorporación de Mané a la concentración amarilla llega menos de una semana después de su decisión de retirarse del fútbol internacional con la selección de Senegal, anunciada tras la eliminación de su país en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Bélgica. El jugador confirmó entonces que no tenía intención de alejarse de los terrenos de juego, señalando su deseo de dedicar todos sus esfuerzos a su trayectoria con el Al Nassr.

La concentración del Al Nassr en Portugal sigue recibiendo poco a poco a las estrellas extranjeras del equipo, de cara a disputar una serie de encuentros amistosos que preceden al pitido inicial oficial de la temporada. Está previsto que el club inicie su andadura en la Liga Roshan saudí con un duelo ante el Al Fateh a mediados del próximo mes de agosto.