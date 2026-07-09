A pocas horas del duelo contra Francia en cuartos del Mundial 2026, el diario «Marca» elogió al seleccionador marroquí Mohamed Wahbi.

En un reportaje destaca su paso de profesor de educación física a entrenador mundialmente reconocido.

No siguió la trayectoria habitual que suele llevar a dirigir una selección en un Mundial. Nunca fue futbolista ni acumuló títulos de élite. Pasó la mitad de su vida como profesor de educación física, enseñando a niños de 6 a 12 años en un colegio de Bruselas.

Al terminar las clases, dejaba el aula y se iba a los campos de entrenamiento a seguir trabajando.

Así nació la historia de Wahbi, el hombre que ahora guiará a Marruecos ante Francia en busca de las semifinales del Mundial.

Nació hace 49 años en Bruselas en una familia marroquí y descubrió su pasión por el fútbol al ver el Mundial de 1986, cuando los Leones del Atlas alcanzaron los octavos de final. Aquella selección le hizo sentir parte de algo mayor, vínculo que nunca desapareció aunque toda su vida transcurriera en Bélgica.

De las aulas al banquillo del Mundial

A los 21 años empezó a entrenar en el Maccabi de Bruselas. Todo cambió en 2003, cuando el Anderlecht lo fichó.

Se unió al club para entrenar al equipo sub-9 en Nierbede y permaneció allí 17 años, ascendiendo hasta convertirse en uno de los técnicos más respetados de la cantera e incluso en segundo entrenador del primer equipo en varias ocasiones.

Lukaku, Tielemans, Doku y Lukebakio son solo algunos de los talentos que formó.

También el joven Remco Evenepoel se formó bajo su tutela, antes de dejar el fútbol para convertirse en uno de los mejores ciclistas del mundo. Wahbi afirmó: «Remco estuvo con nosotros en el Anderlecht hasta el equipo sub-19».

Y añadió: «Cuando yo estaba en la cantera del Anderlecht, nos dimos cuenta de que los jugadores que llegaban al primer equipo eran los que tenían el título de bachillerato. Hoy en día, el fútbol está muy organizado. Los jugadores necesitan disciplina, y la educación les ayuda mucho en ese sentido».

La llamada que cambió la vida de Wahbi

Tras un breve paso por Arabia Saudí con Yannick Ferreira en el Al-Fateh, llegó la llamada que cambió su carrera: en 2022 el presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, Fawzi Lakjaâ, lo nombró seleccionador sub-20.

Lacaj había seguido su labor en Bélgica y lo consideró ideal para liderar un proyecto de años.

En solo tres años formó un equipo joven y competitivo con identidad propia, que ganó el Mundial Sub-20 tras vencer a Argentina en la final.

Tras la salida de Walid Regragui, Louhbi recibió una nueva oportunidad. Fue un paso sorprendente: un técnico desconocido para el gran público, sin experiencia en una selección absoluta, nombrado pocos meses antes del Mundial. La Federación Marroquí no dudó y los resultados le dieron la razón.

Con una media de edad de 26,4 años, Marruecos es la tercera selección más joven del torneo y una de las que mejor rendimiento ha mostrado.

Wahbi afirma: «A menudo se critica a los jóvenes por no escuchar a los veteranos y por querer hacer las cosas a su manera. Aquí ocurre lo contrario: escuchan al cuerpo técnico y a los experimentados con gran atención. Entre todos reina un gran respeto». Este cambio de mentalidad define a Mohamed Wahbi. Su próximo destino es Francia.