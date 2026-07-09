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De la tormenta a la calma: el Mundial 2026 reconcilia a Hakimi y Díaz tras el «penalty a lo Panenka» en la Copa Africana

Francia vs Marruecos
Francia
Marruecos
World Cup
A. Hakimi
B. Diaz
Francia
Marruecos
EE. UU.

La selección de Marruecos se prepara para enfrentarse a Francia

El Mundial 2026 ha calmado los ánimos en la selección de Marruecos, sobre todo entre Achraf Hakimi e Ibrahim Díaz, tras la tensión creada tras la Copa Africana de Naciones 2025.

Díaz falló un penalti al estilo Panenka en el descuento de la final de la Copa Africana de Naciones 2025, lo que permitió a Senegal empatar y ganar en la prórroga, antes de que se le retirara el título a los «Leones de la Teranga».

Según L’Équipe, el lateral del PSG no aceptó ese lanzamiento y la tensión persistió.

La tensión persistió hasta la concentración de marzo, pese a que Díaz se disculpó con el grupo y Hakimi no lo aceptó.

Mohamed Wahbi, que reemplazó a Walid Regragui como seleccionador, trabajó con varias estrellas para calmar los ánimos.

World Cup
Francia crest
Francia
FRA
Marruecos crest
Marruecos
MAR

Aunque aún no son amigos íntimos, ahora colaboran para lograr un hito histórico con Marruecos en el Mundial.

Este jueves, Marruecos debutará en cuartos de final ante Francia en el estadio Gillette de Boston.

Los «Leones del Atlas» buscan repetir el mayor logro árabe y africano del Mundial y alcanzar las semifinales, como ya hicieron en Catar 2022.

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