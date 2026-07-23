El español Rodri, centrocampista del Manchester City, se prepara para someterse a una operación quirúrgica para tratar una lesión en la espalda, lo que genera grandes dudas sobre su participación en el inicio de la temporada 2026-2027.

El capitán de España había regresado de su compromiso internacional después de liderar a su selección hacia la conquista de la Copa del Mundo 2026 y de recibir el premio al mejor jugador del torneo, pero el Manchester City afronta ahora un periodo prolongado sin su pilar fundamental.

Según el diario "The Athletic", Rodri se someterá a una operación quirúrgica para tratar una lesión en la espalda, sin una fecha clara para su recuperación.

Esta lesión supone un duro golpe para el italiano Enzo Maresca, el nuevo entrenador del Manchester City, que ahora debe preparar el arranque de la nueva temporada sin su influyente estrella.

Las lesiones físicas han afectado a la participación de Rodri con su club desde que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior en septiembre de 2024, lo que provocó su ausencia en la mayor parte de los partidos de la temporada 2024-2025.

Además, posteriores problemas en los tendones de la rodilla y el muslo limitaron sus apariciones a solo 33 partidos, de los cuales 17 fueron como titular en la Premier League la temporada pasada.

Esto contrasta de forma llamativa con el papel decisivo que desempeñó el ganador del Balón de Oro en 2024 durante la temporada 2022-2023, cuando marcó el gol de la victoria en la final de la Liga de Campeones ante el Inter de Milán para lograr un triplete histórico.

Al margen de sus contratiempos físicos, el futuro del jugador español en el Etihad Stadium afronta crecientes especulaciones cuando solo queda un año para el final de su contrato.

Se espera que las conversaciones para la renovación del contrato se celebren después de la Copa del Mundo, aunque Rodri no ha mostrado hasta ahora ningún deseo de prolongar su estancia, en medio de los intentos por parte del Real Madrid de ficharlo según numerosas informaciones periodísticas.

Sin embargo, estos acontecimientos y la ausencia de una fecha clara para el regreso de la estrella española podrían llevar al Real Madrid a descartar la operación, al menos en el presente verano.