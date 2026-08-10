De La Masia al Bernabéu. Cucurella: el Real Madrid es el más grande de Europa

El español Marc Cucurella habló sobre lo que siente tras su fichaje por el Real Madrid, asegurando que vestir la camiseta del club blanco representa un momento excepcional en su carrera, a pesar de que sus inicios futbolísticos fueron en la academia del Barcelona, "La Masía".

Cucurella completó su primer entrenamiento con el Real Madrid bajo la dirección del entrenador José Mourinho, después de superar el reconocimiento médico, antes de ofrecer sus primeras declaraciones como nuevo jugador de las filas del equipo.

Cucurella dijo en las declaraciones que recogió el diario Marca: "Es un orgullo. Creo que pocas personas pueden decir que han vestido esta camiseta. Hemos visto grandes leyendas, es un club con una gran historia, y el club más grande de Europa".

Y añadió: "Estar hoy aquí es un privilegio y un honor, y sobre todo una recompensa por todo este esfuerzo que he hecho a lo largo de mi carrera. He esperado mucho, y ha parecido que ha tardado mucho tiempo, pero ya estoy aquí".

Cucurella recuerda las noches del Real Madrid

El lateral español reveló que a lo largo de los últimos años siguió muchos de los momentos históricos del Real Madrid desde fuera del terreno de juego, antes de tener ahora la oportunidad de participar en ellos con la camiseta del equipo.

Dijo: "Como espectador, vi todas esas noches mágicas, las remontadas en el Bernabéu, y todos los títulos de la Liga de Campeones que levantó el equipo".

Y continuó: "Como jugador, y como un niño que empieza a jugar al fútbol, es muy difícil rechazar la oportunidad de jugar en un club como este. Me llegó la oportunidad y no dudé ni un momento. Tener la oportunidad de vivir eso desde dentro y participar en ello es una responsabilidad muy grande, pero también es un reto bonito e importante".

La impresión de Cucurella sobre Mourinho

El jugador habló sobre su inicio con José Mourinho, explicando que las primeras sensaciones bajo la dirección del entrenador portugués fueron positivas.

Dijo: "Mucha confianza y espontaneidad. Tenemos que hacer en el campo lo que sabemos hacer, y sobre todo disfrutar. Creo que lo que todos queremos es ganar y que sea un año fantástico".

También reveló su alegría por conocer a sus nuevos compañeros, diciendo: "Ya estaba emocionado por conocer a mis compañeros. Hablé con algunos de ellos después de que me enviaran mensajes. El comienzo ha sido muy bueno".

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