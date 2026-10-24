De la guillotina del despido al salvavidas: una nueva victoria rescata a la leyenda del Madrid

El Fulham arrebató una valiosa victoria al Coventry City por un gol a cero, obra de Oscar Bobb en los minutos finales, para lograr su segundo triunfo consecutivo en la Premier League, mientras que el equipo de Frank Lampard continuó con su sufrimiento ofensivo y cayó hasta el puesto 19 de la clasificación.

La victoria llegó tras un encuentro que careció de ocasiones claras durante largos periodos, antes de que Bobb lograra decidirlo con un toque destacado dentro del área, superando a uno de los defensores y colocando después el balón en el ángulo inferior de la portería.

El Fulham estuvo cerca de adelantarse durante la primera mitad, después de que un disparo de Josh King se estrellara en el travesaño, antes de que Alex Iwobi fallara al no aprovechar el rechace desde corta distancia.

Por su parte, el Coventry se apoyó en los contraataques, algunos de ellos liderados por Brandon Thomas-Asante, pero le faltó el último toque frente a la portería.

Los minutos finales de la primera mitad vieron una reclamación de penalti por parte del Fulham, pero el árbitro no lo concedió tras considerar que Calvin Bassey agarró la camiseta de su rival antes de la caída de Thomas-Asante dentro del área.

El Coventry recibió otro golpe en el minuto 60, con la salida del defensor Bobby Thomas por lesión.

Con esta victoria, el Fulham ascendió al puesto decimosegundo con 8 puntos, aventajando por dos al Coventry, que quedó en el puesto decimonoveno, después de fracasar de nuevo en traducir sus intentos en goles.

Coventry: crisis a la hora de finalizar las jugadas

El problema más destacado que afronta el Coventry desde su regreso a la máxima categoría reside en la escasa efectividad ofensiva.

Y pese a haber logrado dos victorias consecutivas al inicio de la temporada, el equipo perdió ante el Tottenham por 3-1, antes de caer frente al Fulham, en un periodo en el que marcó solo 6 goles durante sus ocho primeros partidos, 4 de ellos en un único encuentro ante el Newcastle.

El Coventry no marcó ningún gol en la primera mitad en 7 de sus ocho partidos de liga, y se conformó con un promedio de goles esperados de 0,5 ante el Fulham, lo que refleja la dificultad para convertir los contraataques y las ocasiones disponibles en una amenaza real.

Y pese a la presión que ejerció el equipo en la segunda mitad, no consiguió mover las redes, por lo que se encuentra a tan solo un puesto del fondo de la tabla, antes de su próximo enfrentamiento ante el Sunderland.

Fulham: dos victorias consecutivas que no ocultan los problemas de rendimiento

Por su parte, el Fulham espera que las dos últimas victorias representen un punto de inflexión en su temporada, después de haber cosechado solo dos puntos durante sus seis primeros partidos de liga, a pesar de empatar ante rivales destacados como el Manchester United y el Liverpool.

El equipo se apoyó en la posesión ante el Coventry, con un porcentaje del 64% frente al 36% de su rival, pero su dominio del balón no se tradujo en numerosas ocasiones, ya que registró un promedio de goles esperados de solo 0,55.

Al final, el Fulham necesitó un toque individual decisivo de Oscar Bobb para cosechar los tres puntos, en una victoria que refuerza su posición en la clasificación, pero que revela al mismo tiempo la necesidad del equipo de desarrollar su capacidad para generar ocasiones y aprovechar la posesión de manera más efectiva.