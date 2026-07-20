De la Fuente se muestra evasivo sobre la posibilidad de dirigir a la selección española en el Mundial de 2030

Luis de la Fuente, seleccionador español, destacó que el espíritu de equipo fue clave para ganar el Mundial tras vencer 1-0 a Argentina en la final, y subrayó que España ya es una potencia mundial.

Con 65 años, De la Fuente es el seleccionador de mayor edad en ganar un Mundial, tras llevar a España a la Euro 2024.

Además, la selección española extiende su racha invicta a 38 partidos, récord entre las selecciones europeas y sudamericanas.

Tras el partido, declaró a Reuters: «Antes, sorprendía que los futbolistas fueran buenos además de talentosos».

Y subrayó: «Somos la selección más unida y cohesionada, gracias a la presencia de personas que se caracterizan por su espíritu de solidaridad y sus valores humanos».

España venció 1-0 en la prórroga a la campeona, con gol de Ferran Torres, ejemplo de esa mentalidad colectiva que ha marcado su camino en el torneo.

De la Fuente añadió: «Estoy orgulloso de esta generación que se crió con esta filosofía, la desarrolló y la mejoró. Son jugadores de talla mundial con un talento excepcional».

Y concluyó: «Estoy muy emocionado; con esta generación hemos ganado literalmente todo».

España solo encajó un gol en todo el torneo, pero sufrió en ataque ante la sólida defensa argentina y no marcó hasta el minuto 115.

Además, Argentina jugó con diez desde la expulsión de Enzo Fernández en el 90' por doble amarilla.

Preguntado sobre su continuidad hasta el Mundial 2030, De la Fuente pidió no precipitarse.

«Estamos donde queremos estar y tenemos la suerte de contar con estos jugadores», afirmó. «No tenemos prisa y debemos disfrutar de este momento. Quizá pensemos en los partidos del próximo mes de septiembre, pero lo que hemos conseguido es histórico, por lo que debemos ir partido a partido».