De la Fuente se jacta: «Tenemos el mejor centro del campo del mundo»

Luis de la Fuente, seleccionador de España, ha presumido del centro del campo de «los Matadores» un día antes de enfrentar a Portugal en los octavos de final del Mundial 2026.

En una entrevista con «The Guardian», al comparar su mediocampo con el del Mundial 2010, afirmó: «Ambos son magníficos, pero ahora tenemos el mejor del mundo».

Y añadió, según recoge el diario «Mundo Deportivo»: «Tenemos a dos de los mejores jugadores en cada posición. Puedo nombrarlos: Rodrigo, Zubimendi, Fabián, Pedri, Olmo, Merino, Baena, Gavi y Fermin, que está de baja por lesión».

Y añadió: «Quizá olvide a alguno y se ofenda, pero recuerdo a todos. La selección de 2010 también tenía un centro del campo excepcional. El fútbol cambia, pero los veo al mismo nivel».

Al recordar sus momentos favoritos en Mundiales, respondió: «Por lo que significó para España, el gol de Andrés Iniesta a Holanda en la final de 2010. No es original, pero esa es la imagen que todos guardamos».

Sobre Lamine Yamal y su duelo con el lateral portugués Nuno Mendes —al que el jugador del Barcelona describió como una pesadilla por haberle ganado la mayoría de los duelos individuales—, De la Fuente apuntó: «Lamine es competitivo y se esforzará al máximo por vengarse del partido de la Liga de Naciones».

Sin embargo, ha crecido mucho desde entonces: ahora es más maduro, seguro y lee mejor los partidos».