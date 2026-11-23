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Luis de la Fuente, seleccionador de España, ha mostrado su enorme confianza en las capacidades de su equipo antes del esperado duelo ante Francia en los cuartos de final de la Liga de Naciones, después de que el sorteo emparejara a ambas selecciones en una eliminatoria de altura que se disputará los próximos 25 y 28 de marzo.

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El técnico español habló sobre el esperado encuentro y señaló que enfrentarse a Francia será una prueba difícil ante una de las selecciones más potentes del mundo. Al mismo tiempo, subrayó que su equipo parte con ventaja, ya que considera que España es actualmente la mejor selección del mundo.

En declaraciones recogidas por el medio francés Foot Mercato, De la Fuente afirmó: «Esperamos con mucha ilusión este partido contra Francia. Evidentemente, tenemos tiempo suficiente para prepararnos y estudiar con detenimiento la estrategia adecuada, pero lo más importante es que hay algo que se nos quedó grabado desde el partido del Mundial».

España y Francia se enfrentaron en las semifinales del Mundial 2026 , con victoria de La Roja (2-0), que después conquistó el título mundial ante Argentina en la final (1-0).

El técnico español añadió que el cuerpo técnico ya utilizó un mensaje motivador antes del duelo entre ambas selecciones en el Mundial y aseguró que volverá a recurrir a él durante la preparación de los dos próximos partidos.

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«Preparamos aquel partido con un mensaje que sin duda volveremos a utilizar. Nos enfrentaremos a un equipo muy fuerte, sin duda uno de los mejores del mundo, pero ellos se enfrentarán al mejor equipo del mundo», explicó.

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De la Fuente señaló que ese mensaje estuvo presente ante los jugadores antes del duelo del Mundial y que formará parte de la próxima preparación, con el objetivo de reforzar la confianza del grupo en sus capacidades antes de la esperada prueba.

«Ese fue el mensaje que se transmitió a los jugadores antes del partido del Mundial, y será el mismo cuando empecemos a trabajar y a centrarnos en nuestra preparación. Quiero recalcar que estamos muy ilusionados por disputar este partido tan difícil», prosiguió.

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Pese a su confianza en la superioridad de su selección, el seleccionador español no restó mérito a la fuerza del rival francés y aseguró que su equipo se medirá a un grupo de jugadores excepcionales capaces de marcar la diferencia, lo que convierte la eliminatoria en una de las más destacadas de los cuartos de final.

«Ya estamos pensando en lo que viene después de este partido, pero somos plenamente conscientes de que nos enfrentaremos a un gran equipo con grandes jugadores», afirmó De la Fuente.

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Cerró su intervención reiterando su mensaje de confianza antes del duelo: «Ellos se enfrentarán al mejor equipo del mundo, que también cuenta con jugadores muy grandes».

Las palabras del técnico español reflejan un claro deseo de afrontar la eliminatoria con gran confianza, sin perder de vista la dificultad del reto ante Francia, que tendrá que responder sobre el terreno de juego al desafío lanzado por De la Fuente antes del esperado choque de marzo.