Luis de la Fuente, seleccionador de España, reveló el consejo que le da a Lamine Yamal, estrella del Barcelona, para seguir progresando y alcanzar el estatus de las leyendas del fútbol, elogiando su capacidad para lidiar con la presión pese a su corta edad.

De la Fuente mostró, en una entrevista con la agencia de noticias española EFE, su gran admiración por lo que aportaron el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo al fútbol mundial, al considerar que ambos constituyeron un modelo a seguir en cuanto a rendimiento, comportamiento y deportividad.

El seleccionador de España abordó la retirada de los dos astros de las selecciones de sus países, afirmando: «Soy uno de sus mayores admiradores, especialmente por los valores y principios que aportaron al mundo del deporte y a la sociedad en general. Fueron un ejemplo a seguir en el fútbol».

Y añadió, según destacó el diario Mundo Deportivo: «Dos jugadores que lo han ganado todo, pero que siguieron con las ganas de ganar, uno con 39 años y el otro con 41 años. Fueron un modelo de rendimiento, comportamiento y deportividad».

Próximos partidos CZE UEFA Nations League A 14:45 ESP Ver

De la Fuente rechazó describir el final de la trayectoria internacional de Ronaldo como una despedida de sabor amargo, pese a la tensión que vivió su relación con el técnico Jorge Jesus y su salida de la concentración de la selección en el anterior parón internacional, al decir: «No, en absoluto».

Mbappé y Lamine Yamal para suceder a Messi y Ronaldo

El director técnico español considera que una nueva generación de estrellas llevará el estandarte del fútbol tras Messi y Ronaldo, señalando al francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, y a Lamine Yamal, estrella del Barcelona.

Al respecto, dijo: «Harán época en el fútbol, estoy seguro de ello».

De la Fuente subrayó que la presencia de más de una estrella en lo más alto del juego beneficia al fútbol, explicando: «Es muy bueno para el fútbol que no haya una sola estrella que sea la referencia para todos. Debe haber dos o tres jugadores que sean fuente de inspiración, que creen un ambiente de disfrute y seguimiento, y que encarnen la esencia del deporte, que es la competición, la cual siempre debe mantenerse sana».

El consejo de De la Fuente a Lamine Yamal

Sobre el consejo que podría dar a Lamine Yamal para ayudarlo a llegar a lo más alto, el seleccionador de España aseguró que el joven astro posee una madurez superior a su edad, pero que aún necesita apoyo y protección ante la presión que lo rodea.

Dijo: «Es un joven muy maduro para su edad, pero necesita que lo respaldemos, como cualquier joven de su edad que todavía está en etapa de formación. Él es consciente de ello, pues en el ámbito privado te muestra esa madurez de la que hablo, pero también necesita protegerse y defenderse fuera de ese ambiente, frente a todo lo que lo rodea».

Y continuó: «Lo admiro, porque que un joven de 19 años soporte la presión mediática a la que se enfrenta desde que tenía 16 no es nada fácil. Es algo muy difícil, pero lo lleva con una naturalidad asombrosa».

Concluyó su consejo diciendo: «Lo que debemos decirle es que siga creciendo, progresando y trabajando de la manera en que lo hace ahora. De esa forma, todas las puertas seguirán abiertas para que se convierta en un futbolista legendario».

De la Fuente celebra el premio al mejor entrenador del mundo

De la Fuente, de 65 años, habló sobre su victoria en el premio al mejor entrenador del mundo, que recibió durante la gala del Balón de Oro el pasado 26 de octubre, y su primera aparición tras la conquista del galardón será durante el enfrentamiento ante Chequia en la capital, Praga, el jueves.

El técnico español había renovado su contrato con la selección de su país hasta 2032 a finales del pasado septiembre, y expresó su felicidad por el premio, señalando que el mero hecho de haber sido nominado le habría dado la misma sensación de orgullo.

Dijo: «Estoy feliz, pero no soy una persona que tenga muchos sueños, ni me considero un soñador. Soy un hombre que se marca objetivos y avanza hacia ellos paso a paso. No siento que el premio suponga una carga para mí, porque siempre trabajo para acercarme a lograr un mayor desarrollo».

Y añadió: «Por mucha felicidad que me haya dado, lo que más me alegra, créeme, es que no es un reconocimiento individual, sino colectivo», elogiando los esfuerzos de los miembros de su cuerpo técnico.

De la Fuente: la racha invicta es «algo increíble»

El seleccionador de España comentó sobre la racha histórica lograda por la selección, al alcanzar 42 partidos consecutivos sin derrota desde marzo de 2024, calificando la cifra de «una locura» y «algo increíble», pero subrayó que la ambición del equipo no se detiene en este logro.

Explicó: «Nuestro objetivo es seguir progresando de un partido a otro, pues somos un equipo muy ambicioso. En el fútbol, en cuanto te relajas un poco, el rival te castiga con la victoria. Y esto se aplica aún más a nivel de selecciones».

Y continuó: «Muchos no se dan cuenta de la magnitud de la competencia que existe. A nivel de clubes, puede haber grandes diferencias entre los mejores equipos de algunos países y otros, pero esas diferencias se reducen mucho a nivel de selecciones».

De la Fuente también se refirió a la admiración que rodea ahora al fútbol español, en virtud de la conquista por parte de la selección de su segundo título mundial el pasado verano, junto a los éxitos logrados por las selecciones de categorías inferiores y los premios individuales que han cosechado los jugadores en las últimas semanas.

Dijo: «Creo que los demás sienten envidia y, lo más importante, curiosidad por saber qué es lo que hace España desde hace muchos años para alcanzar este nivel tan destacado, tanto a nivel de clubes como de selecciones, y también a nivel individual».

El seleccionador de España cerró sus declaraciones revelando lo que considera el secreto del éxito del fútbol español, al decir: «Les aconsejo simplemente invertir en la formación y el entrenamiento, ese es el secreto».