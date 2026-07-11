De la Fuente: «Preferí a Ruiz antes que a Pedri contra Bélgica por esta razón»

Luis de la Fuente, seleccionador español, afirmó que su equipo sigue progresando tras alcanzar las semifinales del Mundial 2026.

Tras vencer a Bélgica en cuartos, afirmó en larueda de prensa: «Estoy orgulloso de dirigir este equipo, que quiere seguir creciendo. Hemos hecho suficiente para ganar con más holgura, pero reconocer que ha sido duro».

Sobre la titularidad de Fabián en lugar de Pedri, el seleccionador explicó que ambos están entrenando bien y son capaces de jugar, y añadió: «Buscábamos un toque diferente; Fabián tiene mayor control del juego y es distinto a Pedri. Necesitábamos más incursiones ofensivas y reservar a Pedri para la fase final, aprovechando su vitalidad y visión».

Sobre los cambios en el once, añadió que cada jugador tiene su momento: «No importa si sales de titular o juegas cinco minutos; todos son igual de importantes. Aprecian mi serenidad; si me vieran perder los nervios, les sorprendería».

Sobre Pedri y Fabián añadió: «La entrada de Pedri buscaba chispa y vitalidad; Fabián es magnífico y pensamos que Pedri se beneficiaría de esa claridad. Esto es un trabajo colectivo: quien empieza no es más importante que quien entra desde el banquillo».

Sobre el futuro en el torneo, afirmó: «Queremos más; daremos todo lo que tenemos».

Sobre su evolución como técnico, admitió no sentirse más avanzado que en la Eurocopa: «Quiero mejorar cada día. Analizamos todo antes y es más fácil mirar atrás; decidimos basados en el conocimiento profundo de los jugadores y del rival».

Sobre el posible descontento de quienes no juegan, añadió: «Eso sería una mala noticia. Elegimos a los mejores jugadores y a las mejores personas para convivir. Si me equivoco, pueden surgir problemas. No debe haber ceños fruncidos, solo respeto mutuo. Somos afortunados; lo que nos debe sorprender es la falta de respeto».

Para cerrar, elogió al portero Unai Simón y declaró: «Celebro este récord histórico; pasarán muchos Mundiales o décadas antes de que se supere. En la vida todo se supera, pero esto llevará años».