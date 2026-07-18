Luis de la Fuente, seleccionador español, ha elogiado a Argentina antes de la final del Mundial y ha asegurado que su equipo está listo para pelear por el título ante un rival en gran momento.

Así lo afirmó en la rueda de prensa celebrada en el centro Javits deManhattan, sede designada por la FIFA para los entrenadores finalistas.

Sobre si ganar es lo único aceptable, afirmó: «Llegar a la final del Mundial es un lujo; yo firmaría llegar cada año, aunque la perdiéramos. Queremos ganar, pero sobre todo disfrutar de este momento ante un rival tan grande como Argentina».

Sobre el estilo potente y agresivo de Argentina, el seleccionador español añadió: «Será un gran espectáculo, pues nos enfrentamos a dos equipos magníficos con muchas similitudes. Cada uno buscará imponer su juego, pero al final ganarán los más talentosos. Los árbitros están para ayudar y nosotros también les apoyaremos».

Sobre los nervios previos, añadió: «Solo me pone nervioso el helicóptero de vuelta al hotel; aparte de eso, estoy tranquilo y queremos disfrutar».

Sobre Lamine Yamal y la comparación con Lionel Messi, añadió: «Está bien, todos han entrenado muy bien y esperamos que mañana no haya sorpresas. Lamine es Lamine, y Messi es un jugador único, un ejemplo a seguir por su actitud y su comportamiento, sobre todo teniendo en cuenta su corta edad y lo que está aportando en este Mundial excepcional».

Sobre su éxito, añadió: «El secreto es trabajar y trabajar; y, si las cosas no salen, seguir trabajando y rodearse de buenas personas: grandes jugadores y un cuerpo técnico competente».

Sobre el descanso extra antes de la final, añadió: «Antes de iniciar este viaje, expliqué a los jugadores las características únicas del Mundial y esa es la realidad actual. No hemos recibido quejas, y lo que hoy nos parece extraño puede volverse habitual dentro de unos años; debemos adaptarnos».

Sobre la presión previa al partido, De la Fuente afirmó: «Es algo que compartimos; Scaloni y yo coincidimos en muchos conceptos y hay un gran parecido entre nosotros en este aspecto. Ante esta igualdad, debemos intentar conseguir la victoria a través de los pequeños detalles e imponer nuestro estilo, y cuando llegue el momento de sufrir en el campo, sufriremos juntos».

Sobre marcar a Messi, recordó: «Cuando entrenaba al Sevilla juvenil lo marqué al principio, pero el jugador encargado vio amarilla, lo cambié y encajamos cuatro goles. Mañana no usaremos marca individual, pero estaremos atentos. Scaloni y yo somos rivales y nos respetamos; enfrentarlo es un orgullo».

Cerrando su intervención, recordó una frase de Marco Aurelio: «Lo más importante es la colmena, no la abeja, porque siempre prima el equipo».

Preguntado si Argentina juega de forma antideportiva o deshonesta, De la Fuente respondió: «Respeto todas las opiniones, pero no es así en absoluto. Admiro mucho a la selección argentina, que viene de hacer historia y está dirigida por un amigo muy cercano mío. Cada selección usará sus armas, pero al fin y al cabo es un partido de fútbol».

Y concluyó: «Yamal está al 100 %; recibió un golpe fuerte en el partido anterior, pero aguantó el encuentro y lo completó a la perfección. Ayer le dimos un poco de descanso y hoy ha estado con sus compañeros en los entrenamientos con total normalidad; está perfectamente bien y no hay ningún problema con él».